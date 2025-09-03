Глаза цвета моря и зубы «подобно зернам граната»: историки описали настоящего Ибрагима — в «Великолепном веке» он выглядит не так (фото)

Миллионы зрителей помнят блестящий образ Ибрагима-паши в сериале «Великолепный век», но мало кто задумывается, как он выглядел на самом деле. Историки оставили о нём множество свидетельств — настолько ярких, что из их описаний вырастает совсем другой портрет, не похожий на актёрский образ.

Красота, о которой писали веками

Современники называли Ибрагима «самым красивым мужчиной Османской империи». По словам историка Валишевского, он был необыкновенно привлекателен: каштановые волосы, глаза цвета моря, стройная фигура и грациозные движения. Его красота настолько поражала, что первая хозяйка Ибрагима, гречанка, гуляла с ним по улицам Манисы, гордо демонстрируя «самого красивого раба» жителям города.

Роскошь как оружие

Султан Сулейман души не чаял в своём любимце: заказывал ему одежду богаче собственной и сам дарил ему драгоценности. Венецианский посол писал, что Ибрагим всегда был «стройным, худощавым, смуглым, с продолговатым лицом и изящной осанкой» и носил «одежды, расшитые золотыми пластинами». Перстни с камнями сияли на каждом пальце, духи стоили баснословно дорого, а меховые мантии и кружева подчёркивали его высокий статус.

Энергия и обаяние

Австрийские послы описывали Ибрагима как энергичного, остроумного и чрезвычайно обаятельного человека. Среднего роста, с ярким взглядом и заострёнными зубами «подобно зернам граната», он умел производить впечатление. Ибрагим играл на скрипке, пел, писал стихи и легко располагал к себе даже самых влиятельных людей при дворе.

Почему важно знать правду

Создатели «Великолепного века» сделали Ибрагима обаятельным и харизматичным, но исторический Ибрагим был ещё сложнее и ярче. Его внешний вид и манера жить поражали современников, а его влияние на султана Сулеймана было настолько велико, что император делил с ним дворец, время и даже спальню.

