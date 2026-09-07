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Киноафиша Статьи «Главный ужас моего детства!»: этого фильма СССР россияне боятся больше всего – не «Вий», а сказка с оценкой 8.1

«Главный ужас моего детства!»: этого фильма СССР россияне боятся больше всего – не «Вий», а сказка с оценкой 8.1

Проверено редакцией
«Главный ужас моего детства!»: этого фильма СССР россияне боятся больше всего – не «Вий», а сказка с оценкой 8.1

По словам зрителей, после нее наступает катарсис.

Спросите у любого, выросшего в СССР, о самой светлой и доброй сказке их детства, и вы получите десяток разных ответов. Но спросите о самой страшной — и в ответ воцарится тревожная пауза, а затем вы услышите истории о фильме, который преследовал зрителей во снах долгие годы.

А ведь речь даже не о классическом хорроре, а о советской кинокартине, снятой для семейного просмотра. Несмотря на то, что лента уже давно стала новогодней классикой, она ещё и является источником коллективной детской травмы.

Яркая, цветная, с элементами народного юмора, она скрывала в себе сцены подлинного ужаса, которые навсегда врезались в память целого поколения. Имя этому феномену... «Морозко» (1964).

Несмотря на внешнюю оболочку весёлой сказки, именно «Морозко» с оценкой 8.1 на Кинопоиске зрители единогласно называют самым пугающим фильмом своего детства. Причины этого кроются в нескольких специфических сценах, которые режиссёр Александр Роу снял с почти сюрреалистической отвагой.

«Главный ужас моего детства!»: этого фильма СССР россияне боятся больше всего – не «Вий», а сказка с оценкой 8.1

Превращение в медведя: первая встреча с оборотнем

Главный источник кошмаров для большинства – момент колдовства, когда главного героя Ивана превращают в медведя. Эта поучительная метаморфоза снята так убедительно, что вызывает первобытный страх.

«До сих пор стараюсь сцену превращения Ивана в медведя пропустить. С этих пор ужастики с участием медведей для меня страшнее всех»,

«Самый страшный момент – когда Иван превращается в антропоморфного медведя. Стал не просто медведем, а каким-то страшилищем. Это, можно сказать, первое знакомство с оборотнем»,

«Главный ужас моего детства! Мне уже 53, до сих пор не по себе, когда вижу эту медвежью морду даже на фото», – делится комментариями своих читателей Дзен-канал «Кинокружок Курилова».

«Главный ужас моего детства!»: этого фильма СССР россияне боятся больше всего – не «Вий», а сказка с оценкой 8.1

Экзистенциальный ужас потери себя

Но был в этой сказке и страх более глубокий, философский. Как отмечают некоторые, они боялись не самого монстра, а вот этой потери собственной личности. В детское сознание эта идея проникала особенно глубоко.

Особенно впечатлил комментарий об экзистенциальном ужасе в истории Ивана:

«Был парень, пусть не очень умный, но за что его в медведя? Ужас Ивана мне передался. Страшна потеря человеческого облика. Воспитательная сказка для малышей: веди себя по-человечески, а то вдруг чудовищем станешь.

Сразу вспоминаются все "плохие поступки". Чуть-чуть приврал, бабушке нагрубил, похвастался... Понимаешь, что это сказка, никто в медведя не превратит, но ужас до оцепенения. Катарсис потом».

«Главный ужас моего детства!»: этого фильма СССР россияне боятся больше всего – не «Вий», а сказка с оценкой 8.1

Таким образом, «Морозко» оказался уникальным явлением – новогодней сказкой, которая пугала даже сильнее, чем фильмы ужасов. Возможно, именно этот сплав доброго юмора и подлинного, недетского ужаса сделал её поистине бессмертной и заодно поучительной.

Ранее мы писали: Даже в США признали: именно «Мосфильм» спас карьеру великого Куросавы – незадолго до съёмок в СССР режиссер пытался покончить с собой

Фото: Кадр из фильма «Морозко» (1964), «Вий» (1967)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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