Главный спойлер к «Рыцарю Семи Королевств» выдал Джоффри в 4 сезоне «Игры престолов»: пересмотрите 1 серию

Сын Серсеи уже не первый раз такое делает.

Пока зрители открывают для себя «Рыцаря Семи Королевств», оказалось, что один важный момент уже давно был показан в «Игре престолов». Речь идет о сире Дункане Высоком — простом наемнике, который в начале своей истории не принадлежит ни к одному знатному дому. Но, судя по старому эпизоду, его путь окажется куда более впечатляющим.

Подсказка в четвертом сезоне

В первом эпизоде четвертого сезона есть сцена с Джоффри Баратеоном и Джейме Ланнистером, где они рассматривают «Книгу братьев» — летопись рыцарей Королевской гвардии.

Именно там Джоффри упоминает Дункана Высокого, которому посвящено сразу четыре страницы. Для вселенной «Игры престолов» это важный знак: такие подробные записи получают только самые выдающиеся рыцари.

А значит, можно сделать очевидный вывод — Дунк в будущем станет членом Королевской гвардии.

Почему это важно для спин-оффа

Для тех, кто не читал книги, это фактически готовый спойлер всей арки героя. История «Рыцаря Семи Королевств» теперь воспринимается иначе: мы уже знаем, к чему он придет.

Это не убивает интригу, но смещает фокус — с вопроса «что будет» на «как именно он этого добьется».

Джоффри — главный спойлерщик вселенной

Интересно, что это не единственный случай. В третьем сезоне Джоффри также вскользь раскрывает важный момент из «Дома дракона», рассказывая о судьбе одного из ключевых персонажей.

Получается, что один из самых ненавистных героев сериала неожиданно стал главным источником спойлеров для всей франшизы. И если пересматривать «Игру престолов» сейчас, можно найти еще немало таких скрытых намеков.