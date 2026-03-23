Киноафиша Статьи Главный спойлер к «Рыцарю Семи Королевств» выдал Джоффри в 4 сезоне «Игры престолов»: пересмотрите 1 серию

Главный спойлер к «Рыцарю Семи Королевств» выдал Джоффри в 4 сезоне «Игры престолов»: пересмотрите 1 серию

23 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Игра престолов»

Сын Серсеи уже не первый раз такое делает.

Пока зрители открывают для себя «Рыцаря Семи Королевств», оказалось, что один важный момент уже давно был показан в «Игре престолов». Речь идет о сире Дункане Высоком — простом наемнике, который в начале своей истории не принадлежит ни к одному знатному дому. Но, судя по старому эпизоду, его путь окажется куда более впечатляющим.

Подсказка в четвертом сезоне

В первом эпизоде четвертого сезона есть сцена с Джоффри Баратеоном и Джейме Ланнистером, где они рассматривают «Книгу братьев» — летопись рыцарей Королевской гвардии.

Именно там Джоффри упоминает Дункана Высокого, которому посвящено сразу четыре страницы. Для вселенной «Игры престолов» это важный знак: такие подробные записи получают только самые выдающиеся рыцари.

А значит, можно сделать очевидный вывод — Дунк в будущем станет членом Королевской гвардии.

Почему это важно для спин-оффа

Для тех, кто не читал книги, это фактически готовый спойлер всей арки героя. История «Рыцаря Семи Королевств» теперь воспринимается иначе: мы уже знаем, к чему он придет.

Это не убивает интригу, но смещает фокус — с вопроса «что будет» на «как именно он этого добьется».

Джоффри — главный спойлерщик вселенной

Интересно, что это не единственный случай. В третьем сезоне Джоффри также вскользь раскрывает важный момент из «Дома дракона», рассказывая о судьбе одного из ключевых персонажей.

Получается, что один из самых ненавистных героев сериала неожиданно стал главным источником спойлеров для всей франшизы. И если пересматривать «Игру престолов» сейчас, можно найти еще немало таких скрытых намеков.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Не только Бриенна: вот кто еще из «Игры престолов» может быть потомком Дункана Высокого Не только Бриенна: вот кто еще из «Игры престолов» может быть потомком Дункана Высокого Читать дальше 23 марта 2026
Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Читать дальше 27 марта 2026
Харренхолл — проклят ли он? Правда о главном замке Вестероса, от которой мурашки по коже Харренхолл — проклят ли он? Правда о главном замке Вестероса, от которой мурашки по коже Читать дальше 26 марта 2026
Вестерос после них уже не был прежним: 3 лучших серии «Игры престолов» по версии Collider Вестерос после них уже не был прежним: 3 лучших серии «Игры престолов» по версии Collider Читать дальше 24 марта 2026
В книгах Мартин не убил Кейтилин Старк, а позволил ей жить в хоррор-версии: эту линию полностью вырезали из «Игры престолов» В книгах Мартин не убил Кейтилин Старк, а позволил ей жить в хоррор-версии: эту линию полностью вырезали из «Игры престолов» Читать дальше 23 марта 2026
Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Читать дальше 23 марта 2026
Пока все с ума сходят по «Первому отделу», есть и другой детективный сериал из 4 сезонов — достойный конкурент хиту НТВ Пока все с ума сходят по «Первому отделу», есть и другой детективный сериал из 4 сезонов — достойный конкурент хиту НТВ Читать дальше 26 марта 2026
История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь Читать дальше 26 марта 2026
У Netflix в копилке есть сериал про путешествия во времени без единого изъяна: 3 сезона — и даже финал не подкачал У Netflix в копилке есть сериал про путешествия во времени без единого изъяна: 3 сезона — и даже финал не подкачал Читать дальше 26 марта 2026
