«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

2026 год — особенный, а именно Красной Огненной Лошади. Чтобы стать созвучнее с энергиями года, мы предлагаем вам пройти занимательный тест. Вам нужно угадать советский фильм по кадру. Кадр взят из советской картины и может ввести в заблуждение даже опытных киноманов. В тесте семь вопросов, в каждом — один кадр. Ваша задача — назвать фильм

Кадры собраны из разных жанров: мелодрам, комедий и приключений. Лошади в советском кино часто символизировали свободу, силу или трагедию, поэтому внимание к деталям важно. Смотрите на костюмы, декорации и задний план — они подскажут эпоху и место действия.