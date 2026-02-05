Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

5 февраля 2026 20:04
Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» (1987)

Проверьте свои знания по советским кинофильмам.

2026 год — особенный, а именно Красной Огненной Лошади. Чтобы стать созвучнее с энергиями года, мы предлагаем вам пройти занимательный тест. Вам нужно угадать советский фильм по кадру. Кадр взят из советской картины и может ввести в заблуждение даже опытных киноманов. В тесте семь вопросов, в каждом — один кадр. Ваша задача — назвать фильм

Кадры собраны из разных жанров: мелодрам, комедий и приключений. Лошади в советском кино часто символизировали свободу, силу или трагедию, поэтому внимание к деталям важно. Смотрите на костюмы, декорации и задний план — они подскажут эпоху и место действия.

Фото: Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» (1987)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов Читать дальше 6 февраля 2026
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика Читать дальше 6 февраля 2026
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Читать дальше 6 февраля 2026
Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Читать дальше 6 февраля 2026
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино Читать дальше 5 февраля 2026
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест) Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест) Читать дальше 5 февраля 2026
Думаете, знаете Гайдая наизусть? Угадайте его комедии по одной сцене танца (сложный тест со звездочкой) Думаете, знаете Гайдая наизусть? Угадайте его комедии по одной сцене танца (сложный тест со звездочкой) Читать дальше 5 февраля 2026
В СССР была своя «Матрица»: вышла за 25 лет до фильма с Киану Ривзом В СССР была своя «Матрица»: вышла за 25 лет до фильма с Киану Ривзом Читать дальше 5 февраля 2026
Смотрим на снег, мечтаем о море: на 5/5 вопросов о летних советских мультах ответят лишь те, кому срочно нужен отпуск Смотрим на снег, мечтаем о море: на 5/5 вопросов о летних советских мультах ответят лишь те, кому срочно нужен отпуск Читать дальше 5 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше