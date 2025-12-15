Меню
Киноафиша Статьи Чем «Майор Гром» на стриминге будет отличаться от фильмов? Главный сериал 2026 года выйдет уже в январе

15 декабря 2025 15:42
Кадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил»

Авторы нашли, как заинтересовать фанатов.

Долгожданная премьера всех любителей российских комиксов — сериал «Майор Гром: Игра против правил» — обзавелась наконец датой премьеры. Подробности о релизе создатели раскрыли на главной сцене крупнейшего фестиваля «Comic Con Игромир».

Оказалось, что сериал выйдет уже через месяц, и от полнометражек его будет отличать смерть важного героя.

Сюжет сериала «Майор Гром»

Сериал перенесёт зрителей в альтернативный Питер, где привычный городской порядок рушится под натиском новых, невиданных суперзлодеев. Центром событий снова станет самый знаменитый страж порядка города — майор Игорь Гром.

На этот раз его противником станет загадочный и опасный преступник по кличке Призрак. Злодей выдвигает Грому дерзкий ультиматум: добровольно уйти в отставку или стать свидетелем того, как город, который он поклялся защищать, будет уничтожен.

Майор Гром, конечно, отказывается капитулировать перед шантажом. И это становится началом опасной игры, где на кон поставлены жизни тысяч ни в чём не повинных горожан.

Детали сериала «Майор Гром»

Сериал получил интересную структурную особенность: каждый из шести эпизодов будет сфокусирован на отдельном герое вселенной. Эти персонажи — такие как Юлия Пчёлкина, Сергей Разумовский и Олег Волков — уже знакомы зрителям по полнометражным фильмам, но теперь их истории и мотивы будут раскрыты гораздо глубже и детальнее.

Такой подход позволит не просто продолжить основную сюжетную линию, а по-настоящему расширить киновселенную.

Премьера состоится 19 января, и сразу будут доступны два первых эпизода. Остальные серии планируется выпускать ежедневно.

Создатели обещают, что помимо развития сюжета и характеров, в сериал войдут три совершенно новые, специально отснятые экшен-сцены, которых не было в кинотеатральных версиях. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Русское кино в топе», в сериале дополнительно «убьют» еще одного персонажа.

Фанаты уже связывают с релизом множество ожиданий, называя его главным проектом года.

Кадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил»

Ранее портал «Киноафиша» писал про проекты, где вместе снимались Жизневский и Янковский.

Фото: Кадры из сериала «Майор Гром: Игра против правил»
Светлана Левкина
