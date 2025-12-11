Главный российский фильм 2025 года теперь можно увидеть дома: раскрыта точная дата цифровой премьеры «Августа» и где смотреть

Для тех, кто предпочитает кинотеатрам домашний уют.

Многие зрители ждут, когда один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года наконец появится в цифре. «Август» долго оставался закрытым для домашнего просмотра, и вокруг него успела вырасти целая фан-база, пересматривающая трейлеры и спорящая о деталях сюжета. Теперь интрига разрешилась: появилась точная дата и список площадок.

Почему «Август» стал главным триллером года

Экранизация романа Богомолова неожиданно превратилась в редкий для отечественного кино жанр — военный триллер, который держит не битвами, а тишиной леса и внутренней тревогой героев.

История контрразведчиков, ищущих диверсантов в белорусских дебрях августа 1944-го, собрала в прокате более 1,5 млрд рублей. Безруков, Кологривый и Табаков создали три разные, но одинаково сильные мужские роли.

Где и когда смотреть

Теперь фильм приходит в цифру. Уже 15 декабря «Август» появится сразу на пяти площадках: Кинопоиск, Иви, КИОН, Okko и Wink. Такой широкий релиз дают только проектам, в которых уверены все участники рынка.

Почему релиз ждут особенно

Создатели работали с фильмом как с живым организмом: лес стал персонажем, музыка — дыханием, а каждая деталь — частью атмосферы. В домашнем просмотре это не потеряется: наоборот, многие сцены воспринимаются даже острее, когда экран ближе.

