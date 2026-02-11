Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк

Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк

11 февраля 2026 12:00
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Финансовые вопросы до сих пор не улажены. 

В Сети вновь заговорили о продолжении знаменитой франшизы. Появились новые слухи от инсайдера Джеффа Снайдера о шестой части «Пиратов Карибского моря».

Согласно его информации, сюжет будет завязан на сыне капитана Джека Воробья. Есть предположение, что матерью этого нового героя может стать персонаж, которого должна была сыграть Марго Робби.

Детали проекта

Инсайдер Джефф Снайдер раскрыл новые подробности о шестой саги. Основной сюжет, по его словам, будет посвящён сыну капитана Джека Воробья. Второй ключевой героиней станет женщина, которую, вероятно, сыграет Марго Робби.

Авторы проекта, как утверждается, хотят создать по-настоящему культовый женский образ. Его описывают как смесь Джека Воробья и Круэллы де Виль из «101 далматинца», но в духе панк-рока.

Создатели планируют сохранить фирменную атмосферу оригинальной саги, но с современным подходом и более скромным бюджетом. Именно этот бюджетный вопрос может стать главным препятствием для возвращения Джонни Деппа.

Актер может запросить высокий гонорар, особенно учитывая его прошлые разногласия со студией Disney. Руководству компании, в свою очередь, может быть невыгодно идти на большие траты. Сам Депп пока официально не подтвердил своё участие, хотя ранее неоднократно высказывал интерес к возвращению к роли Джека.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Перезапуск

Новое руководство Disney, судя по всему, сделало возрождение легендарной франшизы одним из своих главных приоритетов.

Многие фанаты, конечно, лелеют мечту не только о триумфальном возвращении эксцентричного Джека Воробья, но и о появлении на горизонте Уилла Тёрнера и Элизабет Суонн. Однако текущие замыслы студии, кажется, ведут в другом направлении.

Шестая часть, по всей видимости, не будет прямым сиквелом, продолжающим историю предыдущих фильмов. Концепция больше напоминает перезапуск: создатели намерены предложить свежий сюжет, который при этом будет бережно отсылать к событиям и духу культовой трилогии.

Такой гибридный формат, балансирующий между сиквелом и ремейком, может открыть для культовой франшизы новую главу. Это особенно важно, учитывая её феноменальный успех в мировом прокате в прошлом.

Фото: Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране Читать дальше 12 февраля 2026
355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара» 355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара» Читать дальше 11 февраля 2026
Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Читать дальше 9 февраля 2026
Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом? Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом? Читать дальше 12 февраля 2026
Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Читать дальше 12 февраля 2026
Помните часы Ягами Лайта из «Тетради смерти»? Узнала, сколько стоят – откуда у школьника такие деньги?! Помните часы Ягами Лайта из «Тетради смерти»? Узнала, сколько стоят – откуда у школьника такие деньги?! Читать дальше 11 февраля 2026
Только этот российский город — любимый «герой» в японском аниме даже у Миядзаки: это не Москва и не Санкт-Петербург Только этот российский город — любимый «герой» в японском аниме даже у Миядзаки: это не Москва и не Санкт-Петербург Читать дальше 11 февраля 2026
Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей Читать дальше 11 февраля 2026
Думали, что «Маша и медведь» сняты по русской сказке? На самом деле авторы «списали» хит с американского мультика Думали, что «Маша и медведь» сняты по русской сказке? На самом деле авторы «списали» хит с американского мультика Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше