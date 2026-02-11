Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк

Финансовые вопросы до сих пор не улажены.

В Сети вновь заговорили о продолжении знаменитой франшизы. Появились новые слухи от инсайдера Джеффа Снайдера о шестой части «Пиратов Карибского моря».

Согласно его информации, сюжет будет завязан на сыне капитана Джека Воробья. Есть предположение, что матерью этого нового героя может стать персонаж, которого должна была сыграть Марго Робби.

Детали проекта

Инсайдер Джефф Снайдер раскрыл новые подробности о шестой саги. Основной сюжет, по его словам, будет посвящён сыну капитана Джека Воробья. Второй ключевой героиней станет женщина, которую, вероятно, сыграет Марго Робби.

Авторы проекта, как утверждается, хотят создать по-настоящему культовый женский образ. Его описывают как смесь Джека Воробья и Круэллы де Виль из «101 далматинца», но в духе панк-рока.

Создатели планируют сохранить фирменную атмосферу оригинальной саги, но с современным подходом и более скромным бюджетом. Именно этот бюджетный вопрос может стать главным препятствием для возвращения Джонни Деппа.

Актер может запросить высокий гонорар, особенно учитывая его прошлые разногласия со студией Disney. Руководству компании, в свою очередь, может быть невыгодно идти на большие траты. Сам Депп пока официально не подтвердил своё участие, хотя ранее неоднократно высказывал интерес к возвращению к роли Джека.

Перезапуск

Новое руководство Disney, судя по всему, сделало возрождение легендарной франшизы одним из своих главных приоритетов.

Многие фанаты, конечно, лелеют мечту не только о триумфальном возвращении эксцентричного Джека Воробья, но и о появлении на горизонте Уилла Тёрнера и Элизабет Суонн. Однако текущие замыслы студии, кажется, ведут в другом направлении.

Шестая часть, по всей видимости, не будет прямым сиквелом, продолжающим историю предыдущих фильмов. Концепция больше напоминает перезапуск: создатели намерены предложить свежий сюжет, который при этом будет бережно отсылать к событиям и духу культовой трилогии.

Такой гибридный формат, балансирующий между сиквелом и ремейком, может открыть для культовой франшизы новую главу. Это особенно важно, учитывая её феноменальный успех в мировом прокате в прошлом.