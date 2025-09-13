Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Главные турецкие премьеры осени: эти сериалы точно станут хитами, но о некоторых не знают даже фанаты

Главные турецкие премьеры осени: эти сериалы точно станут хитами, но о некоторых не знают даже фанаты

13 сентября 2025 07:29
«Сердцебиение»

Этой осенью турдизи возвращается с проектами, которые сделают сезон одним из самых ярких за последние годы.

Сентябрь и октябрь 2025 года обещают настоящий праздник для поклонников турецких сериалов.

Каналы и стриминговые платформы готовят премьеры, которые уже обсуждают фанатские сообщества, но в тени остаются проекты, про которые пока знают единицы.

Мы собрали всё: громкие хиты сезона и те, что могут стать неожиданными открытиями.

Самые обсуждаемые премьеры

«Наследный принц»

Акын Акынезю и Эрсан Кесал в сложной семейной саге про власть и наследие. Конфликт вокруг бизнеса семьи Карслы втягивает в себя простого автомеханика Тимура, который неожиданно оказывается частью интриг богатого клана. Это столкновение двух миров, которое изменит судьбы всех героев.

«Дети небес»

Главная интрига сезона. В центре истории — Искандер, выросший в трущобах и ставший лидером криминальной группировки. Его роль исполняет Исмаил Хаджиоглу. Сюжет обещает глубокую драму: впервые герой пытается уйти из преступного мира ради любви, но прошлое не готово его отпускать. В ролях — Озгю Кая, Мелиса Шенолсун, Биранд Тунджа.

«Дети небес»

«Любовь и слёзы»

Дуэт Ханде Эрчел и Барыша Ардуча — уже повод ждать премьеру. Начинается всё как красивая история любви, но за роскошной свадебной церемонией скрываются тайны и разногласия, которые ставят под угрозу счастье героев.

«Плодородные земли»

Энгин Акюрек, Сарп Аккая и Билал Йигит Кочак ведут зрителей в Адану — сердце турецкой провинции, где разворачивается история противостояния двух богатых семей. Сериал обещает показать глубокую семейную драму на фоне борьбы за наследие и честь рода.

«Сердцебиение»

Сериал с сильным актёрским составом: Керем Бюрсин, Сибель Ташчиоглу, Дениз Чакыр. В центре — тайна, которая связывает двух матерей. Их выборы запускают цепочку событий, меняющих судьбы нескольких семей. Здесь сплетены личные драмы, секреты прошлого и разломы в отношениях между поколениями.

«Сердцебиение»

«Зависть»

Экранизация романа Нахида Сирри Орика с Озгю Намаль и Мехметом Гюнсюром. В центре — ревность, разрушение семейных уз и борьба за любовь. Проект уже называют одной из самых сильных психологических драм сезона.

«Преемник»

История хирурга Серхата (Ильхан Шен), который оказывается втянут в противостояние двух кланов. Личная любовь, семейные обязательства и кровные конфликты — всё смешано в этой острой драме.

«Глаза Чёрного моря»

Осман Мачари (Халит Озгюр Сары) мечтает примирить семью перед смертью, но на пути встают старые обиды и криминальные разборки между его сыновьями. Здесь сильные эмоции и ощущение роковой неизбежности.

«Это море переполнится»

«Это море переполнится»

Подробности сюжета держат в секрете, но уже известно, что главные роли исполняют Улаш Туна и Дениз Байсал. Проект может стать хитом среди поклонников семейных драм.

Сериалы, которые могут стать неожиданными открытиями

«Незнакомец в зеркале»

Проект канала ATV с Онуром Туной и Симай Барлас. Сериал про материнство и борьбу за ребёнка. Главная героиня готова на всё, чтобы вернуть дочь, и каждая серия обещает эмоциональную глубину.

«Я — мечта моей матери»

История Айше (Фунда Эрийгит), несправедливо обвинённой в убийстве мужа. После многих лет в тюрьме она мечтает вернуть дочь, но сталкивается с сопротивлением новой семьи ребёнка.

Тема материнской любви и борьбы здесь выходит на первый план.

«Я Леман»

Бурчин Терзиоглу и Селин Шекерджи в драме про тайны прошлого. Судьбы пяти людей переплетаются так тесно, что одна раскрытая деталь может разрушить жизни всех героев.

«Мошенники»

Бурак Дениз и Хиляль Алтынбилек в детективной истории о молодом адвокате, который берётся за дело богатого бизнесмена и оказывается втянутым в поиски его исчезнувшей дочери.

«Розы и грехи»

Мурата Йылдырыма и Джемре Байсел ждёт зрителей в истории о предательстве, любви и семейных тайнах. Тонкая драма, где каждый выбор героев оборачивается серьёзными последствиями.

Все премьеры осени 2025 — в одной таблице

Сериал Главные актёры Канал / Платформа Жанр
Дети небес Исмаил Хаджиоглу, Озгю Кая TRT 1 Драма, триллер
Сердцебиение Керем Бюрсин, Сибель Ташчиоглу Show TV Драма
Наследный принц Акын Акынезю, Эрсан Кесал Star TV Драма
Любовь и слёзы Ханде Эрчел, Барыш Ардуч Fox TV Мелодрама
Плодородные земли Энгин Акюрек, Сарп Аккая ATV Драма
Зависть Озгю Намаль, Мехмет Гюнсюр Kanal D Драма
Преемник Ильхан Шен, Айбюке Пусат Show TV Драма
Глаза Чёрного моря Халит Озгюр Сары, Озге Ягыз ATV Драма
Незнакомец в зеркале Онур Туна, Симай Барлас ATV Драма
Это море переполнится Улаш Туна, Дениз Байсал Show TV Драма
Я — мечта моей матери Фунда Эрийгит, Дженер Джиндорук Kanal D Драма
Я Леман Бурчин Терзиоглу, Селин Шекерджи TRT 1 Драма
Мошенники Бурак Дениз, Хиляль Алтынбилек Fox TV Детектив, драма
Розы и грехи Мурат Йылдырым, Джемре Байсел Star TV Драма

Источник: дзен-канал DramDizi

Также прочитайте: «Клюквенный щербет» отойдёт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»

Фото: Кадры из сериалов «Сердцебиение», «Дети небес», «Это море переполнится»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую Читать дальше 25 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Читать дальше 28 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Читать дальше 27 сентября 2025
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Читать дальше 26 сентября 2025
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше