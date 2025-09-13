Главные турецкие премьеры осени: эти сериалы точно станут хитами, но о некоторых не знают даже фанаты

Сентябрь и октябрь 2025 года обещают настоящий праздник для поклонников турецких сериалов.
Каналы и стриминговые платформы готовят премьеры, которые уже обсуждают фанатские сообщества, но в тени остаются проекты, про которые пока знают единицы.
Мы собрали всё: громкие хиты сезона и те, что могут стать неожиданными открытиями.
Самые обсуждаемые премьеры
«Наследный принц»
Акын Акынезю и Эрсан Кесал в сложной семейной саге про власть и наследие. Конфликт вокруг бизнеса семьи Карслы втягивает в себя простого автомеханика Тимура, который неожиданно оказывается частью интриг богатого клана. Это столкновение двух миров, которое изменит судьбы всех героев.
«Дети небес»
Главная интрига сезона. В центре истории — Искандер, выросший в трущобах и ставший лидером криминальной группировки. Его роль исполняет Исмаил Хаджиоглу. Сюжет обещает глубокую драму: впервые герой пытается уйти из преступного мира ради любви, но прошлое не готово его отпускать. В ролях — Озгю Кая, Мелиса Шенолсун, Биранд Тунджа.
«Любовь и слёзы»
Дуэт Ханде Эрчел и Барыша Ардуча — уже повод ждать премьеру. Начинается всё как красивая история любви, но за роскошной свадебной церемонией скрываются тайны и разногласия, которые ставят под угрозу счастье героев.
«Плодородные земли»
Энгин Акюрек, Сарп Аккая и Билал Йигит Кочак ведут зрителей в Адану — сердце турецкой провинции, где разворачивается история противостояния двух богатых семей. Сериал обещает показать глубокую семейную драму на фоне борьбы за наследие и честь рода.
«Сердцебиение»
Сериал с сильным актёрским составом: Керем Бюрсин, Сибель Ташчиоглу, Дениз Чакыр. В центре — тайна, которая связывает двух матерей. Их выборы запускают цепочку событий, меняющих судьбы нескольких семей. Здесь сплетены личные драмы, секреты прошлого и разломы в отношениях между поколениями.
«Зависть»
Экранизация романа Нахида Сирри Орика с Озгю Намаль и Мехметом Гюнсюром. В центре — ревность, разрушение семейных уз и борьба за любовь. Проект уже называют одной из самых сильных психологических драм сезона.
«Преемник»
История хирурга Серхата (Ильхан Шен), который оказывается втянут в противостояние двух кланов. Личная любовь, семейные обязательства и кровные конфликты — всё смешано в этой острой драме.
«Глаза Чёрного моря»
Осман Мачари (Халит Озгюр Сары) мечтает примирить семью перед смертью, но на пути встают старые обиды и криминальные разборки между его сыновьями. Здесь сильные эмоции и ощущение роковой неизбежности.
«Это море переполнится»
Подробности сюжета держат в секрете, но уже известно, что главные роли исполняют Улаш Туна и Дениз Байсал. Проект может стать хитом среди поклонников семейных драм.
Сериалы, которые могут стать неожиданными открытиями
«Незнакомец в зеркале»
Проект канала ATV с Онуром Туной и Симай Барлас. Сериал про материнство и борьбу за ребёнка. Главная героиня готова на всё, чтобы вернуть дочь, и каждая серия обещает эмоциональную глубину.
«Я — мечта моей матери»
История Айше (Фунда Эрийгит), несправедливо обвинённой в убийстве мужа. После многих лет в тюрьме она мечтает вернуть дочь, но сталкивается с сопротивлением новой семьи ребёнка.
Тема материнской любви и борьбы здесь выходит на первый план.
«Я Леман»
Бурчин Терзиоглу и Селин Шекерджи в драме про тайны прошлого. Судьбы пяти людей переплетаются так тесно, что одна раскрытая деталь может разрушить жизни всех героев.
«Мошенники»
Бурак Дениз и Хиляль Алтынбилек в детективной истории о молодом адвокате, который берётся за дело богатого бизнесмена и оказывается втянутым в поиски его исчезнувшей дочери.
«Розы и грехи»
Мурата Йылдырыма и Джемре Байсел ждёт зрителей в истории о предательстве, любви и семейных тайнах. Тонкая драма, где каждый выбор героев оборачивается серьёзными последствиями.
Все премьеры осени 2025 — в одной таблице
|Сериал
|Главные актёры
|Канал / Платформа
|Жанр
|Дети небес
|Исмаил Хаджиоглу, Озгю Кая
|TRT 1
|Драма, триллер
|Сердцебиение
|Керем Бюрсин, Сибель Ташчиоглу
|Show TV
|Драма
|Наследный принц
|Акын Акынезю, Эрсан Кесал
|Star TV
|Драма
|Любовь и слёзы
|Ханде Эрчел, Барыш Ардуч
|Fox TV
|Мелодрама
|Плодородные земли
|Энгин Акюрек, Сарп Аккая
|ATV
|Драма
|Зависть
|Озгю Намаль, Мехмет Гюнсюр
|Kanal D
|Драма
|Преемник
|Ильхан Шен, Айбюке Пусат
|Show TV
|Драма
|Глаза Чёрного моря
|Халит Озгюр Сары, Озге Ягыз
|ATV
|Драма
|Незнакомец в зеркале
|Онур Туна, Симай Барлас
|ATV
|Драма
|Это море переполнится
|Улаш Туна, Дениз Байсал
|Show TV
|Драма
|Я — мечта моей матери
|Фунда Эрийгит, Дженер Джиндорук
|Kanal D
|Драма
|Я Леман
|Бурчин Терзиоглу, Селин Шекерджи
|TRT 1
|Драма
|Мошенники
|Бурак Дениз, Хиляль Алтынбилек
|Fox TV
|Детектив, драма
|Розы и грехи
|Мурат Йылдырым, Джемре Байсел
|Star TV
|Драма
