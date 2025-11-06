Главные продолжения ноября: 5 новых российских сериалов, у которых полно фанатов — тут только на игру Куценко и Кяро стоит глянуть

Последний месяц осени предлагает киноработы, у которых уже есть своя публика — и актеры, ради которых ленты включают даже те, кто пропустил прошлые сезоны.

В ноябре стриминги и телеканалы делают ставку на проверенные сериалы. В нашей подборке — пять продолжений, уже успевших обзавестись стабильными фанатскими базами. Форматы разные, но везде — актёры, которых обожают зрители.

«Вампиры средней полосы-3» (2025)

Премьера на START состоялась 1 ноября. Юрий Стоянов и Ольга Медынич снова ведут историю смоленского семейства, которому приходится иметь дело с уральскими визави и собственными переменами.

Артём Ткаченко, Анастасия Стежко и Дмитрий Лысенков поддерживают узнаваемый тон проекта — именно этот ансамбль стал причиной устойчивой фан-базы.

«Волшебный участок-2» (2025)

На Okko сезон вышел 6 ноября. Николай Наумов возвращается к роли Лёхи — бывшего снайпера, который работает в отделе по борьбе со сказочными преступлениями.

Во втором сезоне команда отправляется в Санкт-Петербург, где появляются Русалка, Мерлин, говорящий пёс Палыч и Хозяйка медной горы. Задействованы Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Татьяна Догилева, Гоша Куценко.

«Сеструха-3» (2025)

Премьера на «Пятнице!» состоится 10 ноября. Ольга Картункова снова в центре сюжета — её Наташе приходится спасать торговый центр, параллельно сталкиваясь с подставами, которые устраивает брат.

Важную часть динамики создают Антон Богданов, Степан Девонин и Лукерья Ильяшенко. Сериал держится на характере героини, и именно Картункова — главный магнит для фанатов.

«Пингвины моей мамы-2» (2025)

С 14 ноября сериал будет доступен на KION. Макар Хлебников возвращается в роли Гоши, а Александра Урсуляк снова задаёт эмоциональный центр — отношения сына и матери остаются ключевыми.

Героя отправляют в Турцию на фестиваль анимации, а молодые персонажи в исполнении Степана Риваля и Елизаветы Ищенко развивают линию семьи. Первый сезон собрал плотную аудиторию, и второй только усиливает интерес.

«Черное облако-2» (2025)

На Okko продолжение выходит 28 ноября. Марьяна Спивак и Кирилл Кяро снова в дуэте, который стал сердцем первого сезона. Оксана пытается восстановить память и разобраться в прошлом, живя у Александра.

Среди актёров — Алексей Розин, Анна Снаткина и Александра Урсуляк. Проект остаётся одним из самых обсуждаемых в своём жанре.

