Главные конкуренты «Извне»: 3 сериала-головоломки, которые запутывают зрителя все сильнее с каждой серией

Если вы скучаете по загадкам, выбирайте именно их.

После просмотра «Извне» сложно найти проект, который затягивал бы так же сильно. Хочется снова строить безумные теории, искать ответы на десятки вопросов и до последней серии не понимать, что вообще происходит. К счастью, такие сериалы существуют.

«Тьма» — сериал, который заставит пересматривать отдельные сцены

Если вы любите распутывать сложные сюжетные клубки, «Тьма» станет идеальным выбором. Все начинается с исчезновения двух детей в небольшом немецком городке, но очень быстро история выходит далеко за рамки обычного детектива.

Путешествия во времени, семейные тайны, секретные общества и огромное количество взаимосвязей между героями делают этот сериал настоящей головоломкой. Здесь практически каждая деталь имеет значение, поэтому смотреть придется максимально внимательно.

«Укрытие» — одна загадка сменяет другую

На первый взгляд все выглядит просто. Остатки человечества живут в гигантском подземном бункере и уверены, что поверхность Земли давно непригодна для жизни.

Но чем дальше развивается сюжет, тем больше возникает вопросов. Кто контролирует жителей? Что на самом деле происходит снаружи? Почему любую попытку узнать правду так жестоко пресекают? «Укрытие» постоянно подбрасывает новые загадки и заставляет сомневаться буквально во всем.

«Турист» — триллер, в котором нельзя доверять даже главному герою

Главный герой приходит в себя после аварии и понимает, что полностью потерял память. При этом кто-то очень хочет его убить, а значит, прошлое скрывает страшную тайну.

Постепенно мужчина по крупицам восстанавливает события своей жизни, но с каждой новой находкой вопросов становится только больше. «Турист» цепляет неожиданными поворотами, напряженной атмосферой и финалом, который наверняка удивит даже опытных любителей детективов.