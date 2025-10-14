«Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли

Фанаты «Невского» снова на взводе. После свежего поста Антона Васильева в Telegram под комментариями поднялась буря — и не из-за шуток актёра, а из-за одной детали, которую внимательные зрители заметили сами. Кажется, ожидание восьмого сезона затянется дольше, чем планировалось… но почему?

Осень вместо весны

Раньше все были уверены: премьера восьмого сезона состоится весной. Но теперь под публикацией Васильева все чаще мелькают другие догадки. «Ждите осенью, не успеют раньше», — пишет один комментатор. «Монтаж и озвучка займут время, весной точно не выйдут», — вторит другой.

Эти реплики уже подхватили фанатские паблики: в обсуждениях всё громче звучит версия, что сериал вернётся осенью 2026 года, а не в апреле, как ждали.

Что известно о сезоне

Новый сезон получил название «Невский. Тайны наследства Архитектора» и станет восьмой главой популярной саги. В центре — подполковник Павел Семёнов, которого снова играет Антон Васильев.

Сценаристы обещают около 30 серий, а режиссёр Денис Нейманд расширяет мир сериала: Петербург станет ещё мрачнее, преступления — жестче, а моральный выбор героев — сложнее.

Почему фанаты всё равно не злятся

Несмотря на слухи о переносе, зрители реагируют спокойно. «Пусть хоть через год, лишь бы сняли достойно», — пишут в комментариях. «Главное — чтобы Паша вернулся», — добавляют другие.

Похоже, «Невский» давно стал для своих зрителей чем-то вроде родного города: можно уехать на время, но всё равно возвращаешься. И ждёшь — даже если осень впереди кажется бесконечно далёкой.

Читайте также: Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева