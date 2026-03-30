Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Главная сцена в 1 сезоне «Великолепного века» — один большой ляп: вот как наврали насчет Хюррем

Главная сцена в 1 сезоне «Великолепного века» — один большой ляп: вот как наврали насчет Хюррем

30 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Великолепный век»

Авторы сознательно пошли на это ради усиления эмоционального воздействия.

Сериал «Великолепный век» полон расхождений с документальными фактами, однако именно эти отступления и придали проекту ту самую запоминающуюся окраску. Один из самых впечатляющих эпизодов — момент, когда султан Сулейман впервые увидел Александру (Роксолану), ту, кому суждено было стать Хюррем.

В экранной версии знакомство происходит сразу во дворце, в стенах гарема. В действительности же женская половина долгое время располагалась отдельно от резиденции правителя. Создатели сознательно пошли на нарушение хронологии ради усиления эмоционального воздействия — и публика ответила на это признательностью.

Сцена-кульминация первой серии: торжество, где наложницы впервые выступают перед султаном с танцем. Именно в этот момент Сулейман выделяет Хюррем из толпы, вручая ей платок лилового цвета.

Эпизод стал переломным — танец открыл Александре дорогу в покои повелителя и положил начало всей последующей драме. Однако с позиции исторической достоверности в этой сцене найдется немало нестыковок.

Согласно сериальной версии, наложниц готовят к выступлению буквально за несколько часов до торжества. И занимается с ними не профессиональная наставница, а евнух Сюмбюль-ага — персонаж, бесспорно, колоритный, но с точки зрения реальной истории такая ситуация выглядела бы полным абсурдом.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Искусству гаремного танца обучались месяцами, им владели специально подготовленные учительницы.

Что же касается самой Александры — она словно вовсе забыла все, чему ее пытались научить. Пока остальные девушки двигались плавно, словно текучая вода, ее танец отличался резкостью, вызовом, а порой казался даже неловким. Сулейман разглядел в ней не очередную танцовщицу, а женщину с характером.

Так самая очевидная нелепость неожиданно превратился в одну из самых пронзительных и ключевых сцен всего сезона.

Кадр из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше