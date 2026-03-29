Русский English
Главная претензия к экранизации романа «Твое сердце будет разбито» понятна сразу: без чтения книги не обойтись

29 марта 2026 12:48
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Не все фанаты писательницы оценили фильм.

В прокат вышел фильм «Твое сердце будет разбито» — первая экранизация романа Анны Джейн, одной из самых популярных российских писательниц последних лет. Однако реакция зрителей оказалась неоднозначной. Пока одни называют фильм красивой историей первой любви, другие уверены — книга получилась гораздо сильнее.

О чем фильм «Твое сердце будет разбито»

Мелодрама рассказывает историю старшеклассницы Полины Тумановой, которая становится жертвой буллинга в новой школе. Одноклассники унижают девушку и превращают ее жизнь в настоящий кошмар.

На помощь неожиданно приходит школьный хулиган Дима Барс. Между ними возникает сделка: он защищает Полину, а она помогает ему с учебой. Постепенно холодные отношения превращаются в чувства, и история развивается по любимому зрителями тропу «от ненависти до любви».

Фанаты книги остались недовольны

Многие поклонники Анны Джейн ожидали более бережной экранизации. Главная претензия — скомканный сюжет и недостаточно раскрытые персонажи.

«Сюжет запутали. Мы не успевали ни поплакать, ни посмеяться, потому что очень быстро развивались события», — рассказали зрительницы Даша и Ксюша.

Некоторые фанаты также отметили, что второстепенные персонажи оказались недостаточно раскрытыми.

«Мне жалко Леху. В книге он был харизматичный, а тут не хватило раскрытия», — поделилась зрительница Анна.

Но фильм понравился не всем меньше книги

Несмотря на критику, нашлись и зрители, которым экранизация пришлась по душе. Многие отметили красивую операторскую работу и актерскую игру.

«Актеры огонь, играли классно. Но меня не впечатлил сюжет», — написала одна из зрительниц в соцсетях.

Фильм разделил зрителей

Экранизация «Твое сердце будет разбито» вызвала разные эмоции у зрителей. Одни считают, что история потеряла глубину книги, другие же получили красивую мелодраму о первой любви.

Но в одном фанаты сходятся — экранизация Анны Джейн точно не оставляет равнодушным.

Фото: Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Анастасия Луковникова
«Князь Андрей» хорош, но есть и круче: этому фильму уже несколько лет и он явный ответ «Игре престолов» «Князь Андрей» хорош, но есть и круче: этому фильму уже несколько лет и он явный ответ «Игре престолов» Читать дальше 4 апреля 2026
Не только мрачняк как в детективах НТВ: эта новинка 2026 года стоит внимания — и расследования, и любовь Не только мрачняк как в детективах НТВ: эта новинка 2026 года стоит внимания — и расследования, и любовь Читать дальше 4 апреля 2026
В «Новой тёще» 2026 собрали такой каст, что фильм смотрят не из-за сюжета — Харламов там далеко не самая яркая звезда В «Новой тёще» 2026 собрали такой каст, что фильм смотрят не из-за сюжета — Харламов там далеко не самая яркая звезда Читать дальше 4 апреля 2026
Эту идею жуткого мультика придумали еще в СССР: зачем в новых «Чемпионах» снялся Шепс Эту идею жуткого мультика придумали еще в СССР: зачем в новых «Чемпионах» снялся Шепс Читать дальше 3 апреля 2026
Этот мрачный фильм Балабанова обожают Джонни Депп и Роберт Паттинсон: даже первый просмотр лишил их дара речи Этот мрачный фильм Балабанова обожают Джонни Депп и Роберт Паттинсон: даже первый просмотр лишил их дара речи Читать дальше 3 апреля 2026
Один из моих любимых исторических сериалов: вышел в 2017 году, но смотреть и сейчас очень нравится Один из моих любимых исторических сериалов: вышел в 2017 году, но смотреть и сейчас очень нравится Читать дальше 3 апреля 2026
Этот пасхальный фильм заставляет спорить до сих пор: насколько реален сюжет «Вараввы» Этот пасхальный фильм заставляет спорить до сих пор: насколько реален сюжет «Вараввы» Читать дальше 3 апреля 2026
Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Читать дальше 2 апреля 2026
Возвращение Фандорина: этот детектив мы ждем уже 11 лет — наконец-то он выйдет с Боярской и Козловским Возвращение Фандорина: этот детектив мы ждем уже 11 лет — наконец-то он выйдет с Боярской и Козловским Читать дальше 2 апреля 2026
55 млн зрителей в СССР — и теперь эту историю перепишут: «Зита и Гита» получат российский ремейк (главную героиню уже выбрали) 55 млн зрителей в СССР — и теперь эту историю перепишут: «Зита и Гита» получат российский ремейк (главную героиню уже выбрали) Читать дальше 2 апреля 2026
