Главная претензия к экранизации романа «Твое сердце будет разбито» понятна сразу: без чтения книги не обойтись

В прокат вышел фильм «Твое сердце будет разбито» — первая экранизация романа Анны Джейн, одной из самых популярных российских писательниц последних лет. Однако реакция зрителей оказалась неоднозначной. Пока одни называют фильм красивой историей первой любви, другие уверены — книга получилась гораздо сильнее.
О чем фильм «Твое сердце будет разбито»
Мелодрама рассказывает историю старшеклассницы Полины Тумановой, которая становится жертвой буллинга в новой школе. Одноклассники унижают девушку и превращают ее жизнь в настоящий кошмар.
На помощь неожиданно приходит школьный хулиган Дима Барс. Между ними возникает сделка: он защищает Полину, а она помогает ему с учебой. Постепенно холодные отношения превращаются в чувства, и история развивается по любимому зрителями тропу «от ненависти до любви».
Фанаты книги остались недовольны
Многие поклонники Анны Джейн ожидали более бережной экранизации. Главная претензия — скомканный сюжет и недостаточно раскрытые персонажи.
«Сюжет запутали. Мы не успевали ни поплакать, ни посмеяться, потому что очень быстро развивались события», — рассказали зрительницы Даша и Ксюша.
Некоторые фанаты также отметили, что второстепенные персонажи оказались недостаточно раскрытыми.
«Мне жалко Леху. В книге он был харизматичный, а тут не хватило раскрытия», — поделилась зрительница Анна.
Но фильм понравился не всем меньше книги
Несмотря на критику, нашлись и зрители, которым экранизация пришлась по душе. Многие отметили красивую операторскую работу и актерскую игру.
«Актеры огонь, играли классно. Но меня не впечатлил сюжет», — написала одна из зрительниц в соцсетях.
Фильм разделил зрителей
Экранизация «Твое сердце будет разбито» вызвала разные эмоции у зрителей. Одни считают, что история потеряла глубину книги, другие же получили красивую мелодраму о первой любви.
Но в одном фанаты сходятся — экранизация Анны Джейн точно не оставляет равнодушным.