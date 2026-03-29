Главная претензия к экранизации романа «Твое сердце будет разбито» понятна сразу: без чтения книги не обойтись

Не все фанаты писательницы оценили фильм.

В прокат вышел фильм «Твое сердце будет разбито» — первая экранизация романа Анны Джейн, одной из самых популярных российских писательниц последних лет. Однако реакция зрителей оказалась неоднозначной. Пока одни называют фильм красивой историей первой любви, другие уверены — книга получилась гораздо сильнее.

О чем фильм «Твое сердце будет разбито»

Мелодрама рассказывает историю старшеклассницы Полины Тумановой, которая становится жертвой буллинга в новой школе. Одноклассники унижают девушку и превращают ее жизнь в настоящий кошмар.

На помощь неожиданно приходит школьный хулиган Дима Барс. Между ними возникает сделка: он защищает Полину, а она помогает ему с учебой. Постепенно холодные отношения превращаются в чувства, и история развивается по любимому зрителями тропу «от ненависти до любви».

Фанаты книги остались недовольны

Многие поклонники Анны Джейн ожидали более бережной экранизации. Главная претензия — скомканный сюжет и недостаточно раскрытые персонажи.

«Сюжет запутали. Мы не успевали ни поплакать, ни посмеяться, потому что очень быстро развивались события», — рассказали зрительницы Даша и Ксюша.

Некоторые фанаты также отметили, что второстепенные персонажи оказались недостаточно раскрытыми.

«Мне жалко Леху. В книге он был харизматичный, а тут не хватило раскрытия», — поделилась зрительница Анна.

Но фильм понравился не всем меньше книги

Несмотря на критику, нашлись и зрители, которым экранизация пришлась по душе. Многие отметили красивую операторскую работу и актерскую игру.

«Актеры огонь, играли классно. Но меня не впечатлил сюжет», — написала одна из зрительниц в соцсетях.

Фильм разделил зрителей

Экранизация «Твое сердце будет разбито» вызвала разные эмоции у зрителей. Одни считают, что история потеряла глубину книги, другие же получили красивую мелодраму о первой любви.

Но в одном фанаты сходятся — экранизация Анны Джейн точно не оставляет равнодушным.