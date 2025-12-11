Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой

Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой

11 декабря 2025 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век»

На самом деле фаворитка Сулеймана была сильной и стойкой женщиной.

Если верить сериалу «Великолепный век», Махидевран-султан — это образец вечно рыдающей жертвы обстоятельств. Сценаристы сделали из неё хрестоматийную «бывшую»: эмоции зашкаливают, интриги проваливаются, а на фоне блистательной Хюррем она выглядит почти карикатурно.

Неудивительно, что зрители чаще видят в ней объект для снисходительной жалости, а не для искреннего восхищения.

Но история, как часто бывает, рассказывает совсем другую историю. Настоящая Махидевран была женщина, чьё влияние растянулось на долгие два десятилетия, а не испарилось после потери фавора.

Она не просто плакала в углу — она фактически правила двором своего сына, демонстрируя таланты стратега и администратора, которым позавидовал бы любой современный руководитель.

Реальная Махидевран

За образом слезливой героини из «Великолепного века» скрывается куда более сильная и долгая история. Реальная Махидевран не ограничивалась ролью матери одного наследника — она была главной фавориткой Сулеймана на протяжении многих лет и родила ему нескольких детей.

Сам факт этой продолжительной связи говорит о глубоких, стабильных отношениях, которые больше походили на негласный династический союз, чем на мимолетный роман.

Её падение началось со скандала. Не выдержав наглости новой фаворитки Хюррем, Махидевран устроила драку, оставив сопернице заметные следы.

Когда Сулейман, не терпевший самоуправства, вызвал её для объяснений, она не стала оправдываться, а заявила, что та ещё легко отделалась. Результатом стала ссылка в Манису с сыном Мустафой, которая, однако, раскрыла её истинный талант.

Махидевран блестяще взяла на себя управление двором наследника, выстраивая его репутацию, контролируя безопасность и ведя тонкую политику через благотворительность и переписку.

Трагедия настигла её в 1553 году с казнью Мустафы. Лишившись статуса и средств, она была отправлена в Бурсу, где её жизнь превратилась в борьбу с нищетой.

Сохранились достоверные документы — просьбы об отсрочке долгов за хлеб и мясо, жалобы на кредиторов. Бывшая госпожа империи жила в унижении, но проявила невероятную стойкость. Она пережила и Хюррем, и самого Сулеймана, который её обрек на эту долю.

Неожиданная справедливость восторжествовала, когда к власти пришел Селим II. Новый султан, не будучи ей обязанным, восстановил её статус, погасил долги, назначил пенсию и, что было самым важным, выделил средства на мавзолей для Мустафы.

Махидевран умерла в глубокой старости в 1581 году, успев завершить строительство усыпальницы, где нашла последний покой рядом с любимым сыном.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Почему Махидевран так показали в «Великолепном веке»

Упрощение образа Махидевран до «вечно плачущей» героини — это сознательный драматургический ход с несколькими целями.

Во-первых, сценаристам нужен был яркий и понятный антагонист в начале пути главной героини. Махидевран, показанная как эмоциональная, ревнивая и несдержанная, оттеняла хитрость, холодный расчет и стратегическое мышление Хюррем.

Во-вторых, сериал рассчитан на широкую аудиторию. Сложные, многогранные характеры, где у каждой стороны своя правда, требуют больше экранного времени и внимания от зрителя.

Сценаристы взяли ключевой момент жизни Махидевран — потерю статуса главной фаворитки и постепенное отдаление сына — и превратили его в доминирующую черту. Всё её существование в сериале было сведено к этой одной боли, что, конечно, является сильным преувеличением.

Это сделало её персонажем-жертвой обстоятельств, вызывая у зрителя скорее жалость, чем понимание её политической роли.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сулейман за всю жизнь делал так только дважды: кому из наложниц он бросил фиолетовый платок и что значит этот цвет Сулейман за всю жизнь делал так только дважды: кому из наложниц он бросил фиолетовый платок и что значит этот цвет Читать дальше 8 декабря 2025
Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд Читать дальше 11 декабря 2025
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Читать дальше 11 декабря 2025
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер «Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер Читать дальше 11 декабря 2025
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится Читать дальше 11 декабря 2025
«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду «Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду Читать дальше 11 декабря 2025
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
Этот советский хит запутаннее, чем «Бойцовский клуб» и «Субстанция»: Яндекс выяснил, о каком фильме зрители чаще спрашивают нейросеть Этот советский хит запутаннее, чем «Бойцовский клуб» и «Субстанция»: Яндекс выяснил, о каком фильме зрители чаще спрашивают нейросеть Читать дальше 10 декабря 2025
Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше