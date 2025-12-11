Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой

На самом деле фаворитка Сулеймана была сильной и стойкой женщиной.

Если верить сериалу «Великолепный век», Махидевран-султан — это образец вечно рыдающей жертвы обстоятельств. Сценаристы сделали из неё хрестоматийную «бывшую»: эмоции зашкаливают, интриги проваливаются, а на фоне блистательной Хюррем она выглядит почти карикатурно.

Неудивительно, что зрители чаще видят в ней объект для снисходительной жалости, а не для искреннего восхищения.

Но история, как часто бывает, рассказывает совсем другую историю. Настоящая Махидевран была женщина, чьё влияние растянулось на долгие два десятилетия, а не испарилось после потери фавора.

Она не просто плакала в углу — она фактически правила двором своего сына, демонстрируя таланты стратега и администратора, которым позавидовал бы любой современный руководитель.

Реальная Махидевран

За образом слезливой героини из «Великолепного века» скрывается куда более сильная и долгая история. Реальная Махидевран не ограничивалась ролью матери одного наследника — она была главной фавориткой Сулеймана на протяжении многих лет и родила ему нескольких детей.

Сам факт этой продолжительной связи говорит о глубоких, стабильных отношениях, которые больше походили на негласный династический союз, чем на мимолетный роман.

Её падение началось со скандала. Не выдержав наглости новой фаворитки Хюррем, Махидевран устроила драку, оставив сопернице заметные следы.

Когда Сулейман, не терпевший самоуправства, вызвал её для объяснений, она не стала оправдываться, а заявила, что та ещё легко отделалась. Результатом стала ссылка в Манису с сыном Мустафой, которая, однако, раскрыла её истинный талант.

Махидевран блестяще взяла на себя управление двором наследника, выстраивая его репутацию, контролируя безопасность и ведя тонкую политику через благотворительность и переписку.

Трагедия настигла её в 1553 году с казнью Мустафы. Лишившись статуса и средств, она была отправлена в Бурсу, где её жизнь превратилась в борьбу с нищетой.

Сохранились достоверные документы — просьбы об отсрочке долгов за хлеб и мясо, жалобы на кредиторов. Бывшая госпожа империи жила в унижении, но проявила невероятную стойкость. Она пережила и Хюррем, и самого Сулеймана, который её обрек на эту долю.

Неожиданная справедливость восторжествовала, когда к власти пришел Селим II. Новый султан, не будучи ей обязанным, восстановил её статус, погасил долги, назначил пенсию и, что было самым важным, выделил средства на мавзолей для Мустафы.

Махидевран умерла в глубокой старости в 1581 году, успев завершить строительство усыпальницы, где нашла последний покой рядом с любимым сыном.

Почему Махидевран так показали в «Великолепном веке»

Упрощение образа Махидевран до «вечно плачущей» героини — это сознательный драматургический ход с несколькими целями.

Во-первых, сценаристам нужен был яркий и понятный антагонист в начале пути главной героини. Махидевран, показанная как эмоциональная, ревнивая и несдержанная, оттеняла хитрость, холодный расчет и стратегическое мышление Хюррем.

Во-вторых, сериал рассчитан на широкую аудиторию. Сложные, многогранные характеры, где у каждой стороны своя правда, требуют больше экранного времени и внимания от зрителя.

Сценаристы взяли ключевой момент жизни Махидевран — потерю статуса главной фаворитки и постепенное отдаление сына — и превратили его в доминирующую черту. Всё её существование в сериале было сведено к этой одной боли, что, конечно, является сильным преувеличением.

Это сделало её персонажем-жертвой обстоятельств, вызывая у зрителя скорее жалость, чем понимание её политической роли.

