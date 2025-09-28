Меню
Киноафиша Статьи Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника»

Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника»

28 сентября 2025 08:56
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Дэн Трахтенберг расставил точки над «i» и разрушил ожидания зрителей ещё до премьеры.

Фильм «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands, 2025) ещё не вышел в прокат, но уже успел вызвать оживлённые споры.

Причиной стало заявление режиссёра: зрителям не стоит ждать появления ксеноморфов, хотя трейлер и намекал на возможную связь с «Чужим».

Обманутые ожидания

Кадры с логотипом корпорации «Вейланд-Ютани» породили уверенность, что история будет перекликаться с легендарным противостоянием двух монстров.

Но в интервью Empire Трахтенберг сказал прямо:

«В этом фильме нет ксеноморфов».

По его словам, он не хочет искусственно тянуть в сюжет «Чужого» ради формального кроссовера.

Главный акцент сделан на новом персонаже — молодом Яутжа по имени Дек. В центре истории окажется его схватка с неизвестным существом, а также линия синетика корпорации, которую сыграет Эль Фаннинг.

Премьера назначена на 7 ноября 2025 года.

Вдохновение теперь в «Челюстях»

Вместо традиционной фантастики Трахтенберг обратился к «Челюстям» (1975) Спилберга. В беседе с Games Radar он подчеркнул, что его привлекает умение фильма быть разным: страшным, когда нужно, ироничным в других моментах.

Такой баланс режиссёр намерен перенести в свою картину, добавив к привычной жестокости немного лёгкости и искренних эмоций.

Откуда разочарование публики?

Франшиза давно ассоциируется с дуэтом Хищника и Чужого, и именно их встречи зрители ждут больше всего. Поэтому категоричный отказ от ксеноморфов вызвал раздражение: многие считают, что маркетинг с «Вейланд-Ютани» сыграл на чувствах поклонников.

Теперь предстоящая премьера обсуждается не как долгожданное событие, а как спорный шаг, который разделил аудиторию ещё до выхода фильма.

Также прочитайте: Ужаснее, чем любой из ксеноморфов: новый монстр в «Хищнике» будет страшнее всего, что раньше показывали на экране

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Анна Адамайтес
