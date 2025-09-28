Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника»

Фильм «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands, 2025) ещё не вышел в прокат, но уже успел вызвать оживлённые споры.
Причиной стало заявление режиссёра: зрителям не стоит ждать появления ксеноморфов, хотя трейлер и намекал на возможную связь с «Чужим».
Обманутые ожидания
Кадры с логотипом корпорации «Вейланд-Ютани» породили уверенность, что история будет перекликаться с легендарным противостоянием двух монстров.
Но в интервью Empire Трахтенберг сказал прямо:
«В этом фильме нет ксеноморфов».
По его словам, он не хочет искусственно тянуть в сюжет «Чужого» ради формального кроссовера.
Главный акцент сделан на новом персонаже — молодом Яутжа по имени Дек. В центре истории окажется его схватка с неизвестным существом, а также линия синетика корпорации, которую сыграет Эль Фаннинг.
Премьера назначена на 7 ноября 2025 года.
Вдохновение теперь в «Челюстях»
Вместо традиционной фантастики Трахтенберг обратился к «Челюстям» (1975) Спилберга. В беседе с Games Radar он подчеркнул, что его привлекает умение фильма быть разным: страшным, когда нужно, ироничным в других моментах.
Такой баланс режиссёр намерен перенести в свою картину, добавив к привычной жестокости немного лёгкости и искренних эмоций.
Откуда разочарование публики?
Франшиза давно ассоциируется с дуэтом Хищника и Чужого, и именно их встречи зрители ждут больше всего. Поэтому категоричный отказ от ксеноморфов вызвал раздражение: многие считают, что маркетинг с «Вейланд-Ютани» сыграл на чувствах поклонников.
Теперь предстоящая премьера обсуждается не как долгожданное событие, а как спорный шаг, который разделил аудиторию ещё до выхода фильма.
