Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется

11 октября 2025 20:33
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Толкин вложил в это символ, который понял не каждый.

Маленькие, но страшно упрямые — гномы из фильма «Властелин колец» редко расстаются со своими топорами. Ни меч, ни копьё, ни лук им не по душе. Кажется, будто всё Средиземье сговорилось: если видишь бороду и шлем — жди топор. Но почему именно он стал символом гномьего народа, а не что-то более удобное для низкорослого бойца?

Топор — продолжение характера

Если меч — оружие благородных, то топор — дело грубое, честное, трудовое. Им гномы веками рубили древесину для кузниц и жили под землёй, где сила ценится выше ловкости. В «Сильмариллионе» говорится, что гномов создал бог-ремесленник Аулэ, а его супруга Йаванна даже жаловалась, что «деревья почувствуют укус их железа». Так и вышло — труд превратился в оружие.

Когда воинам из Железных Холмов приходилось брать в руки оружие, они не изобретали новое, а просто делали боевыми то, что знали с детства. Топор стал символом прямоты и силы: тяжёлый, неуклюжий, но если уж опустится — мало не покажется.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

От викингов до Гимли

Толкин вдохновлялся Скандинавией — страной, где топор был не только инструментом, но и главным оружием. Викинги предпочитали его мечу: проще ковать, дешевле, надёжнее. Они, как и гномы, строили, пилили, сражались — всё одними и теми же руками. Отсюда и родство образов.

Когда Питер Джексон переносил историю на экран, он лишь закрепил традицию. Гимли махал пятью топорами сразу, а каждый гном из отряда Торина получил свой. Так гномий топор окончательно стал иконой жанра, как борода и кольчуга.

Гномы не мечтали быть изящными. Их оружие такое же, как они сами — простое, надёжное, тяжёлое. И если где-то в глубинах Мории снова раздастся крик «Барук Казад!» — можно не сомневаться, кто держит топор.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
