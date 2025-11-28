Меню
Гиллиган ловко замаскировал пасхалку к «Лучше звоните Солу» в сериале «Из многих»: даже преданные фанаты не заметили

28 ноября 2025 22:00
Кадр из сериала «Из многих»

Филигранная отсылка, достойная мастера.

«Из многих» на Apple TV+ и так наполовину держится на фанатских теориях: каждый эпизод смотрят будто под лупой, выискивая намёки на «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». А Гиллиган, конечно, знает, как играть с этой публикой. Поэтому одно из самых изящных его пасхальных яиц — вовсе не в декорациях, а… в голосе.

Как Говард Хэмлин вернулся, хотя никто его не ждал

Всё предельно просто: каждый раз, когда героиня Реи Сихорн — писательница Кэрол — обращается к коллективному разуму с просьбой вынести мусор, достать гранату или решить бытовую мелочь, ей отвечает знакомый бархатный голос. Тот самый — Патрика Фабиана, который играл дотошного адвоката Говарда Хэмлина в «Лучше звоните Солу».

Фабиана слышно всего пару секунд, и именно поэтому большинство зрителей пролетели мимо. Вместо пафосного камео Гиллиган выбрал идеальный «шёпот»: отсылка, которую поймут только старые фанаты, но которая не отвлекает историю на себя.

Почему именно голос — и почему так скрытно

Фабиан — одно из самых ярких воспоминаний сериала о Соле, и его гибель — один из самых болезненных поворотов франшизы. Лало с пистолетом, удар в грудь, тело — вниз в яму… трудно забыть. Поэтому появление Хэмлина в «Из многих» именно в виде голоса — почти жест уважения: тонкое, аккуратное возвращение без дешёвой игры на ностальгии.

И ещё это способ Гиллигана расширить вселенную не в лоб, а через атмосферу. Он словно говорит: «Мир Сола никуда не делся. Он просто звучит откуда-то сбоку».

И что дальше: пасхалки только начинаются

«Из многих» уже продлили на второй сезон, а Гиллиган уверяет, что у него готов план как минимум на три. Это значит одно: пасхалок станет больше. И кто знает — вдруг следующий «голос из прошлого» будет уже не таким тихим.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
