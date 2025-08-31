Гильермо дель Торо возвращается, и критики в восторге — на Rotten Tomatoes 78% свежести: этот фильм может стать хитом

Меню
31 августа 2025 13:17
Кадр из фильма «Франкенштейн»

Осталось только дождаться официальной премьеры.

Гильермо дель Торо снова возвращает зрителям красоту и ужас готической классики. Его новая работа — «Франкенштейн» (2025) — уже успела произвести впечатление на критиков. Фильм стартовал на Венецианском кинофестивале 30 августа и получил 78 % свежести на Rotten Tomatoes. Для хоррора с таким наследием — результат более чем солидный.

Что известно о фильме «Франкенштейн»

Дель Торо не только снял картину, но и написал сценарий, вдохновившись романом Мэри Шелли. В отличие от многих экранизаций, его «Франкенштейн» обещает быть не просто историей о безумном учёном, а трагическим оперным зрелищем о границах человеческой власти и боли отвергнутого создания.

Главные роли исполнили:

  • Оскар Айзек — Виктор Франкенштейн,
  • Джейкоб Элорди — Чудовище,
  • Феликс Камерер — брат Виктора Уильям,
  • Миа Гот — Элизабет, невеста Уильяма,
  • Чарльз Дэнс — отец Виктора Леопольд,
  • Кристоф Вальц — покровитель Генрих Харландер.

Мировой релиз на Netflix назначен на 7 ноября, а ограниченный прокат в кинотеатрах начнётся с 17 октября.

Как приняли критики

По сравнению с другими работами дель Торо, рейтинг «Франкенштейна» чуть ниже. Для сравнения: «Пиноккио» (2022) получил 96 %, «Аллея кошмаров» (2021) — 80 %. Но даже 78 % свежести — показатель стабильности режиссёра: его фильмы всегда находят отклик у зрителей.

Критики особенно отмечают визуальный стиль, масштабность постановки и мрачную атмосферу, которая балансирует на грани красивого и жуткого. Некоторые упрёки касаются избыточности и тяжеловесности драмы, но именно эта «театральность» и отличает дель Торо от большинства современных режиссёров.

Почему это важно

«Франкенштейн» — первый полнометражный проект дель Торо после «Пиноккио», и он снова сотрудничает с Netflix. Судя по реакции критиков, зрителей ждёт фильм, который может стать не только событием сезона, но и претендентом на награды.

Фото: Кадр из фильма «Франкенштейн»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
