Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо является довольно точной адаптацией оригинального романа Мэри Шелли. Но фильм все же допускает некоторые вольности в отношении конкретных персонажей и элементов исходной истории.

Собрали 5 самых больших различий между двумя сюжетами.

Элизабет и Виктор в романе

В книге Элизабет и Виктор были близкими друзьями. В фильме же они встречаются только после того, как Элизабет становится невестой брата главного героя, Уильяма. Виктор тут же влюбляется в девушку, но она в нем не особенно заинтересована.

А когда Элизабет видит, как Виктор обращается с Чудовищем, то начинает его откровенно ненавидеть. Это заставляет героя действовать опрометчиво, что приводит к разрушению лаборатории и случайной смерти девушки.

Леопольд Франкенштейн

В оригинальном романе утверждается, что Виктор родом из счастливой семьи, хотя он и жаловался на действия отца.

Но в фильме герой терпит действительно оскорбительное обращение от Леопольда Франкенштейна. Причем, именно так, жестоко, он потом относится и к Чудовищу.

Уильям Франкенштейн

Уильям — брат Виктора в обеих версиях истории. Кстати, в романе у них был еще один брат Эрнест.

Уильям встречает финал в обоих сюжетах одинаково — от руки Чудовища. Но точные обстоятельства смерти различны.

В фильме Уильям нападает на Чудовище, когда считает, что оно убило Элизабет. Тот отбрасывает его, герой падает на камни и получает травму головы. Перед смертью он еще успевает проклясть брата.

В романе Уильям является первой жертвой Чудовища, таким образом тот хотел причинить боль Виктору.

Генрих Харландер

Генрих Харландер, дядя Элизабет, богатый производитель оружия, проявляет интерес к работе Виктора. Он становится его главным благодетелем, тайно, потому что надеется, что эксперименты помогут продлить его собственную жизнь.

Это в конечном итоге приводит к конфликту между ними, который заканчивается случайной смертью Генриха. Виктор приписывает это убийство Чудовищу.

Генрих отсутствует в романе, Виктор там проводит свои эксперименты в одиночку.

Финал

Обе версии «Франкенштейна» заканчиваются на очень похожих нотах, с Чудовищем, оставшимся в одиночестве в Арктике. Однако в книге персонаж охвачен горем и решает остаться, чтобы устроить погребальный костер для себя и Виктора. Подразумевается, что он погибнет.

В фильм Виктор успевает попросить прощения у Чудовища. Персонаж остается жить и примиряется со своим существованием.

