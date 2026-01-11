Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо является довольно точной адаптацией оригинального романа Мэри Шелли. Но фильм все же допускает некоторые вольности в отношении конкретных персонажей и элементов исходной истории.
Собрали 5 самых больших различий между двумя сюжетами.
Элизабет и Виктор в романе
В книге Элизабет и Виктор были близкими друзьями. В фильме же они встречаются только после того, как Элизабет становится невестой брата главного героя, Уильяма. Виктор тут же влюбляется в девушку, но она в нем не особенно заинтересована.
А когда Элизабет видит, как Виктор обращается с Чудовищем, то начинает его откровенно ненавидеть. Это заставляет героя действовать опрометчиво, что приводит к разрушению лаборатории и случайной смерти девушки.
Леопольд Франкенштейн
В оригинальном романе утверждается, что Виктор родом из счастливой семьи, хотя он и жаловался на действия отца.
Но в фильме герой терпит действительно оскорбительное обращение от Леопольда Франкенштейна. Причем, именно так, жестоко, он потом относится и к Чудовищу.
Уильям Франкенштейн
Уильям — брат Виктора в обеих версиях истории. Кстати, в романе у них был еще один брат Эрнест.
Уильям встречает финал в обоих сюжетах одинаково — от руки Чудовища. Но точные обстоятельства смерти различны.
В фильме Уильям нападает на Чудовище, когда считает, что оно убило Элизабет. Тот отбрасывает его, герой падает на камни и получает травму головы. Перед смертью он еще успевает проклясть брата.
В романе Уильям является первой жертвой Чудовища, таким образом тот хотел причинить боль Виктору.
Генрих Харландер
Генрих Харландер, дядя Элизабет, богатый производитель оружия, проявляет интерес к работе Виктора. Он становится его главным благодетелем, тайно, потому что надеется, что эксперименты помогут продлить его собственную жизнь.
Это в конечном итоге приводит к конфликту между ними, который заканчивается случайной смертью Генриха. Виктор приписывает это убийство Чудовищу.
Генрих отсутствует в романе, Виктор там проводит свои эксперименты в одиночку.
Финал
Обе версии «Франкенштейна» заканчиваются на очень похожих нотах, с Чудовищем, оставшимся в одиночестве в Арктике. Однако в книге персонаж охвачен горем и решает остаться, чтобы устроить погребальный костер для себя и Виктора. Подразумевается, что он погибнет.
В фильм Виктор успевает попросить прощения у Чудовища. Персонаж остается жить и примиряется со своим существованием.
