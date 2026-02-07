Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки

Мало кто и подумать такое мог.

«Унесенные призраками» двадцать лет считались недосягаемым рекордсменом японского проката. В 2001 году фильм Хаяо Миядзаки собрал 31,6 млрд иен и стал главным аниме страны. Казалось, этот результат останется в учебниках навсегда. Но новое поколение зрителей выбрало другого героя.

Новый лидер проката

Перелом случился в 2020-м, когда «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”» заработал 40,7 млрд иен. Это самый высокий результат в истории японского кино. Спустя несколько лет «Бесконечная крепость» добавила еще один рекорд — более 33 млрд иен и второе место в национальном рейтинге. Два проекта одной франшизы обошли классику Ghibli.

Франшизе всего около пяти лет. За это время манга Койохару Готогэ разошлась миллионными тиражами по миру, а экранизации студии Ufotable стабильно попадают в мировые топ-чарты стримингов.

Ставка сделана на динамику: зрелищные бои, высокое качество анимации, история, разделенная на несколько фильмов. Такой формат удерживает внимание молодой аудитории.

Миядзаки вне конкуренции

При этом влияние «Унесенных призраками» никуда не делось. У фильма есть «Оскар» 2003 года и статус культурного символа Японии. Его по-прежнему пересматривают и цитируют. Просто рынок изменился: сегодня кассу делают франшизы и сериальные истории. И пока «Истребитель демонов» готовит новые части, именно он диктует правила игры.