Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?

26 сентября 2025 18:08
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Вот причина, скрытая за кулисами советского кино.

Представьте себе: «Бриллиантовая рука» только вышла, Геша Козодоев стал любимцем публики, а Андрей Миронов — новым кумиром комедии. Казалось бы, Леонид Гайдай нашёл идеального партнёра. Но больше они вместе не работали. Почему?

Бриллиантовый союз, который не продолжился

В «Бриллиантовой руке» Миронов был безупречен. Он привнёс в образ Геши ту лёгкость и иронию, что сделали персонажа не просто злодеем, а обаятельным проходимцем. Химия с Анатолием Папановым и вся актёрская труппа работала идеально. Зрители ждали новых дуэтов, но Гайдай не позвал Миронова ни в один из следующих фильмов.

Неслучившийся Жорж Милославский

В «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдай видел в роли Милославского только Миронова. Но отказ Юрия Никулина от роли Бунши изменил всё. Появился Юрий Яковлев, и с ним экранное равновесие с Мироновым не складывалось. Дуэт не зазвучал, комедийная формула не рождалась.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Выбор не в пользу Гайдая

Когда Миронову предложили главную роль у Эльдара Рязанова в «Невероятных приключениях итальянцев в России», графики столкнулись. Актёр сделал выбор не в пользу Гайдая. Для режиссёра, требовательного до фанатизма, это выглядело как предательство.

Тень Козодоева

К тому же сам Миронов не горел желанием закрепиться в амплуа комика. Он считал роль Геши слишком лёгкой, почти случайной. Его манили драма и театр. Гайдай, возможно, знал об этом настрое — и сделал вывод: актёр, не ценящий комедию, не его союзник, пишет автор Дзен-канала «Кумиры из СССР».

Их пути разошлись. В истории осталась лишь одна работа — блестящая, легендарная, но одинокая. А зрители до сих пор задаются вопросом: что бы было, если бы Гайдай и Миронов сняли вместе ещё хотя бы одну комедию?

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем был Лелик из «Бриллиантовой руки». А еще мы рассказывали, где на самом деле снимали фильм.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Екатерина Адамова
