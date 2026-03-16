Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Герой очаровательнее Брагина: очень жду новый сезон всего одного сериала НТВ — не хуже комедий СССР

16 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «Майор и Меймун»

Главные герои весьма забавные и без вечного «мрачняка».

Поклонники НТВ в 2026 году особенно ждали пятый сезон «Первого отдела», однако на этом новинки НТВ не заканчиваются. В 2026 году выйдет второй сезон сериала «Майор и Меймун». Напомним вам о чем сериал

1-й сезон: что показал

Майор — это вовсе не звание, а прозвище капитана юстиции Майорова. Его воспитал дед, знаменитый опер из Союза, для которого служба была смыслом жизни. Внук оказался точной копией кумира детства: у него все по порядку — три рубашки, два галстука, костюм, две куртки, и день расписан по минутам.

Однажды привычный уклад рухнул: Майоров избил чиновника, которого сам же раньше задержал и довел до суда. В честь памяти деда его не увольняют, а переводят на время в Туапсе.

На новом месте Майорова раздражают и море, и солнце, и коллеги, живущие без забот, и мелкие преступления. Ему также приходится смириться с необычным спутником — ручной обезьянкой Меймун. Питомец быстро привязался к следователю и стал его помощником: на побережье обезьянка помогает находить улики и при необходимости может даже обезвредить преступников.

Что ждать от второго сезона

Майорова и Меймуна во втором сезоне ждут новые повороты. Меняется руководство. Именно оно ставит под сомнение их место в рядах оперативников. На пост назначена подполковник Полина Дмитрук. Она любит порядок и строга и к себе, и к подчиненным. Наличие в штате сотрудника‑обезьянки ее совершенно не устраивает. Майорову с Меймуном предстоит убеждать всех, что вместе они могут раскрывать даже самые сложные дела. Совместно с коллегами им придется столкнуться с мошенниками, бандитами и сектантами. При этом у каждого героя остались личные проблемы.

Чем интересен сериал: мнение зрителей

У проекта отличный рейтинг на «Кинопоиске» — 7.5. Зрители в большом восторге от сериала. Я могу понять, почему. НТВ обычно снимает интересные, но довольно мрачные детектив. Здесь вы увидите захватывающие расследования, но без вечного «мрачняка». Некоторые зрители по стилистике сравнивают сериал с культовыми комедиями СССР. Почти все зрители подчеркивают, что сериал хочется пересматривать снова и снова:

«Отличный фильм. Даже не думала, что в наше время не разучились снимать комедии. По стилистике напомнило «Джентльмены удачи» и «Полосатый рейс» с южным колоритом и детективной составляющей. В общем, приятное впечатление»

«Благодарю всех за фильм, режиссёру спасибо! Чита вообще - красотка! У меня нет слов! И всё-таки найду. Дышать хочется! Кислород какой-то! Пятый раз за три дня смотрю! Такое ощущение провела выходные в Туапсе! А это чудо - Женщина Пахомова!»

«Фильм привлек тем, что не вписывается в уже изрядно надоевшие и отработанные по стилю и содержанию сериалы подобного рода. Снято как будто не профессионалами и актерский состав совершенно незнакомый, это то и делает фильм привлекательным»

Фото: Кадр из сериала «Майор и Меймун»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше