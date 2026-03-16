Герой очаровательнее Брагина: очень жду новый сезон всего одного сериала НТВ — не хуже комедий СССР

Поклонники НТВ в 2026 году особенно ждали пятый сезон «Первого отдела», однако на этом новинки НТВ не заканчиваются. В 2026 году выйдет второй сезон сериала «Майор и Меймун». Напомним вам о чем сериал
1-й сезон: что показал
Майор — это вовсе не звание, а прозвище капитана юстиции Майорова. Его воспитал дед, знаменитый опер из Союза, для которого служба была смыслом жизни. Внук оказался точной копией кумира детства: у него все по порядку — три рубашки, два галстука, костюм, две куртки, и день расписан по минутам.
Однажды привычный уклад рухнул: Майоров избил чиновника, которого сам же раньше задержал и довел до суда. В честь памяти деда его не увольняют, а переводят на время в Туапсе.
На новом месте Майорова раздражают и море, и солнце, и коллеги, живущие без забот, и мелкие преступления. Ему также приходится смириться с необычным спутником — ручной обезьянкой Меймун. Питомец быстро привязался к следователю и стал его помощником: на побережье обезьянка помогает находить улики и при необходимости может даже обезвредить преступников.
Что ждать от второго сезона
Майорова и Меймуна во втором сезоне ждут новые повороты. Меняется руководство. Именно оно ставит под сомнение их место в рядах оперативников. На пост назначена подполковник Полина Дмитрук. Она любит порядок и строга и к себе, и к подчиненным. Наличие в штате сотрудника‑обезьянки ее совершенно не устраивает. Майорову с Меймуном предстоит убеждать всех, что вместе они могут раскрывать даже самые сложные дела. Совместно с коллегами им придется столкнуться с мошенниками, бандитами и сектантами. При этом у каждого героя остались личные проблемы.
Чем интересен сериал: мнение зрителей
У проекта отличный рейтинг на «Кинопоиске» — 7.5. Зрители в большом восторге от сериала. Я могу понять, почему. НТВ обычно снимает интересные, но довольно мрачные детектив. Здесь вы увидите захватывающие расследования, но без вечного «мрачняка». Некоторые зрители по стилистике сравнивают сериал с культовыми комедиями СССР. Почти все зрители подчеркивают, что сериал хочется пересматривать снова и снова:
«Отличный фильм. Даже не думала, что в наше время не разучились снимать комедии. По стилистике напомнило «Джентльмены удачи» и «Полосатый рейс» с южным колоритом и детективной составляющей. В общем, приятное впечатление»
«Благодарю всех за фильм, режиссёру спасибо! Чита вообще - красотка! У меня нет слов! И всё-таки найду. Дышать хочется! Кислород какой-то! Пятый раз за три дня смотрю! Такое ощущение провела выходные в Туапсе! А это чудо - Женщина Пахомова!»
«Фильм привлек тем, что не вписывается в уже изрядно надоевшие и отработанные по стилю и содержанию сериалы подобного рода. Снято как будто не профессионалами и актерский состав совершенно незнакомый, это то и делает фильм привлекательным»