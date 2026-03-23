Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Для тех, кто скучает по Алентовой: фильм 1995 года, а пересматриваю до дыр до сих пор, ведь главный герой истинный борец за справедливость

23 марта 2026 07:00
Кадр из фильма «Сын за отца»

В картине также сыграли отец и сын Еременко. 

В 1995 году вышел фильм «Сын за отца», в котором блестящего сыграли Николай Еременко-старший и Николай Еременко-младший. Казалось бы, прошло более 30 лет и этот фильм можно убрать на полку, но на самом деле не так. Его стоит пересматривать, ведь вся история циклична.

О сюжете

Преуспевающий врач живет в Москве. Он приезжает к отцу в Минск. Некогда один из ведущих медиков, теперь отец оказывается ненужным и забытым. Сын помогает ему не только начать новое дело, но и разобраться с криминальными элементами.

Отец является человеком старой закалки. Он еще не понял, что наступили совершенно другие времена, что больше нет СССР и всем вокруг правит криминал. Он не хочет прогибаться ни под кого, а потому наживает себе врагов.

Несколько причин, почему стоит посмотреть фильм

Во-первых, блестящий актерский состав. Здесь не только отец с сыном играют отца и сына. В картине задействованы Вера Алентова и Алексей Булдаков.

Во-вторых, фильм дает четкое представление об эпохе 90-х годов. Картина отражает мысли и веяния того времени, когда большому бизнесу сопутствовали откаты, взятки и пули. В-третьих, в фильме сочетаются разные сюжетные линии. Есть и сложность отношений отцов и детей, также у каждого героя своя линия любви. И наконец, третья линия борьбы с врагами в лице мафии.

Картина получила несколько призов. Так она выиграла приз «Большой хрустальный аист» на кинофестивале в Бресте и затем взяла главный приз в Пхеньяне.

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше