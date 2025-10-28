Меню
Героиня «Алисы в Стране чудес» мало похожа на Пересильд: Кэрролл видел персонажа по-другому

28 октября 2025 11:50
Анна Пересильд

Расхождения есть и во внешности, и в возрасте.

23 октября вышел новый фильм-сказка «Алиса в Стране чудес». Главную героиню в ленте сыграла юная Анна Пересильд. Блондинка в ярком платье казалась идеальным воплощением привычного образа сказочной героини.

Но у Льюиса Кэрролла Алиса все же была другой — не юной девушкой, а совсем еще ребенком. И даже внешность отличалась.

Внешний вид Алисы

В оригинальном тексте Льюиса Кэрролла описание внешности Алисы довольно скудное — автор почти не уделяет внимания деталям её облика, но кое-что можно восстановить из контекста и намёков.

К примеру, известно, что у Алисы длинные волосы, которые она часто поправляет. А Черная Королева отмечает ее кудри.

Кэролл также упоминает её большие задумчивые глаза, но без точного указания цвета.

На иллюстрациях к повестям об Алисе героиня предстаёт маленькой девочкой с длинными светлыми волосами. Обычно она носит детское голубое платье и белый фартук-сарафанчик, белые колготки и чёрные туфли.

Кстати, первый иллюстратор Джон Тенниел создал канонический образ героини вопреки воле автора. Льюис Кэрролл представлял Алису темноволосой — как её прототип Алису Лидделл. Но Тенниел настоял на блондинке.

Именно этот образ позже унаследовала студия Disney в своём мультфильме, окончательно закрепив в массовой культуре героиню.

Кадр из мультфильма «Алиса в Стране чудес»

Возраст Алисы

Алисе в Стране чудес всего 7 лет, а в Зазеркалье — уже 7 с половиной. Она та самая девочка, которая обожает умные слова, даже если не до конца понимает их смысл. А книги без картинок кажутся ей скучными, ведь воображение требует ярких образов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле.

Фото: Кадры из мультфильма «Алиса в Стране чудес» (1951), фильма «Алиса в Стране чудес» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
