Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Больше не жду новый сезон «Невского», потому что нашла эти детективы: герои не хуже Семенова, а сюжет впечатляющий

Больше не жду новый сезон «Невского», потому что нашла эти детективы: герои не хуже Семенова, а сюжет впечатляющий

11 февраля 2026 18:08
Кадры из сериалов «Черная лестница», «Зверобой», «Тверская»

Что можно посмотреть вместо любимого проекта НТВ?

Сериал «Невского» бесспорно является одним из лидеров среди российских сериалов в детективном жанре. Однако, если вы пересмотрели все сезоны, а душа просит новых историй, то они есть. Сюжет в них не менее захватывающий.

«Черная лестница», рейтинг «Кинопоиска» — 7.7

Российский напряженный детективный сериал о напарниках: бывший опытный оперативник Вадим Тельцов, чья карьера дала трещину, и молодой руфер‑экстремал Макс. Они расследуют рискованные преступления, сочетая классические следственные приемы, современные технологии и мастерство паркура.

Очень динамичный детектив с прекрасным дуэтом Алексея Матошкина и Алексея Ушакова. Фильм можно охарактеризовать как интригующий триллер с мрачными историями, выгодно отличающийся на фоне однотипных детективов.

«Черная лестница»

«Зверобой», рейтинг «Кинопоиска» — 7.7

Это мрачная, напряженная драматическая история о столичном следователе Олеге Хлебникове (Павел Чинарев), сосланном в таёжный посёлок Вахта после убийства преступника. В провинции ему предстоит расследовать серию жестоких расправ над маргиналами, на местах которых убийца оставляет букеты зверобоя.

Действие детектива выходит за рамки простого поиска убийцы — оно детально изучает внутренний мир героя и его борьбу с собственной «тьмой». Проект привлекает продуманной визуальным рядом, где съемки в локациях от тверских болот до северных просторов органично усиливают сюжет.

«Зверобой»

«Тверская», рейтинг «Кинопоиска» — 7.2

В основе сюжета история о майоре Иване Соболеве, перебравшемся из Сибири в столицу, чтобы возглавить УГРО в самом сердце Москвы. На новом месте ему приходится сталкиваться с подозрением со стороны коллег, интригами и сложными уголовными расследованиями, параллельно ведя собственную скрытую деятельность. Фанаты Брагина могут ликовать. Главную роль играет Иван Колесников.

«Тверская»
Фото: Кадры из сериалов «Черная лестница», «Зверобой», «Тверская»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Читать дальше 12 февраля 2026
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта «Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта Читать дальше 12 февраля 2026
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Читать дальше 12 февраля 2026
Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым Читать дальше 12 февраля 2026
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Читать дальше 12 февраля 2026
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Читать дальше 12 февраля 2026
Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Читать дальше 12 февраля 2026
Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Читать дальше 12 февраля 2026
Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше