Больше не жду новый сезон «Невского», потому что нашла эти детективы: герои не хуже Семенова, а сюжет впечатляющий

Сериал «Невского» бесспорно является одним из лидеров среди российских сериалов в детективном жанре. Однако, если вы пересмотрели все сезоны, а душа просит новых историй, то они есть. Сюжет в них не менее захватывающий.

«Черная лестница», рейтинг «Кинопоиска» — 7.7

Российский напряженный детективный сериал о напарниках: бывший опытный оперативник Вадим Тельцов, чья карьера дала трещину, и молодой руфер‑экстремал Макс. Они расследуют рискованные преступления, сочетая классические следственные приемы, современные технологии и мастерство паркура.

Очень динамичный детектив с прекрасным дуэтом Алексея Матошкина и Алексея Ушакова. Фильм можно охарактеризовать как интригующий триллер с мрачными историями, выгодно отличающийся на фоне однотипных детективов.

«Зверобой», рейтинг «Кинопоиска» — 7.7

Это мрачная, напряженная драматическая история о столичном следователе Олеге Хлебникове (Павел Чинарев), сосланном в таёжный посёлок Вахта после убийства преступника. В провинции ему предстоит расследовать серию жестоких расправ над маргиналами, на местах которых убийца оставляет букеты зверобоя.

Действие детектива выходит за рамки простого поиска убийцы — оно детально изучает внутренний мир героя и его борьбу с собственной «тьмой». Проект привлекает продуманной визуальным рядом, где съемки в локациях от тверских болот до северных просторов органично усиливают сюжет.

«Тверская», рейтинг «Кинопоиска» — 7.2

В основе сюжета история о майоре Иване Соболеве, перебравшемся из Сибири в столицу, чтобы возглавить УГРО в самом сердце Москвы. На новом месте ему приходится сталкиваться с подозрением со стороны коллег, интригами и сложными уголовными расследованиями, параллельно ведя собственную скрытую деятельность. Фанаты Брагина могут ликовать. Главную роль играет Иван Колесников.