Герои, которые сами стали частью зла: 3 криминальных фильма, отмеченных «Оскаром» и особой любовью зрителей

Истории о власти, деньгах и выборе, после которого назад уже не вернуться.

Криминальное кино нечасто получает высшую награду киноакадемии, но когда это происходит, за статуэткой почти всегда стоит сильный сюжет. В этих фильмах преступление не просто фон, а механизм, который ломает судьбы и проверяет героев на прочность.

Подборка включает три фильма, отмеченных не только «Оскаром», но и особой зрительской любовью. Их рейтинг на IMDb — от 9 баллов.

«Крёстный отец» (1972)

После покушения на главу мафиозного клана его младший сын Майкл, вернувшийся с войны и мечтавший о мирной жизни, вынужден взять на себя ответственность за семью.

Он погружается в мир интриг, союзов и жестких решений, постепенно превращаясь в нового лидера. Этот путь меняет его навсегда и делает власть частью его личности.

IMDb: 9,2

«Крёстный отец 2» (1974)

Фильм выстроен сразу в двух временных пластах. В одном — молодой Вито Корлеоне, эмигрант, который шаг за шагом превращает уличную смекалку в криминальную империю. В другом — его сын Майкл, уже стоящий во главе семьи.

Он пытается удержать власть, но сталкивается с предательством внутри собственного круга и давлением со стороны политики. Чем жестче становится его управление, тем дальше он отходит от всего, ради чего когда-то начинал этот путь.

IMDb: 9,0

«Тёмный рыцарь» (2008)

Город почти очищен от мафии, и кажется, что союз Бэтмена, полиции и прокуратуры сработал. Но появление Джокера меняет правила игры.

Он не торгуется, не строит империю и не ищет выгоды. Его цель — доказать, что любой человек сломается, если правильно надавить. Город оказывается втянутым в серию моральных ловушек, где каждое решение ведет к потере.

IMDb: 9,1

