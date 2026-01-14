Гермиона в «Узнике Азкабана» постарела из-за маховика времени почти на месяц: но есть момент, который обнулил все эти дни

В третьей части «Гарри Поттера» Гермиона Грейнджер делает невозможное — учится сразу на всех уроках, даже если они стоят в расписании в одно и то же время. Помогает ей маховик времени, выданный профессором Макгонагалл. И здесь у фанатов закономерно возникает вопрос: если время можно «пережить заново», значит ли это, что Гермиона физически прожила больше часов и стала старше?

Как работает маховик по канону

В книгах подчёркивается важная деталь: маховик не «отматывает» реальность, а позволяет человеку повторно прожить уже случившиеся часы. Это не телепортация и не иллюзия. Гермиона реально находится в этих часах ещё раз — просто параллельно самой себе.

Также известно ограничение: безопасный откат — около пяти часов. Всё, что дальше, уже риск для здоровья и рассудка. То есть никакого «дня напролёт» Гермиона себе позволить не могла.

Сколько времени могло набежать за год

Точного расписания Гермионы у нас нет, поэтому расчёт — фанатский, но логичный.

Учебный год в Хогвартсе длится с сентября по июнь, за вычетом рождественских и пасхальных каникул. В среднем получается около 39 учебных недель, или примерно 195 учебных дней.

На третьем курсе у Гермионы бывали дни, когда в один и тот же час стояли два, а иногда и три урока. Если взять максимальную оценку — плюс три «лишних» часа в день, которые она проживала с помощью маховика, выходит:

195 дней × 3 часа = 585 часов

585 часов / 24 = примерно 24 дня

Даже при самом смелом подсчёте это не месяцы и уж точно не годы, а всего около трёх–четырёх недель дополнительного времени.

Окаменение как неожиданный противовес

А теперь самое интересное. Во второй книге Гермиона становится жертвой василиска и оказывается окаменевшей примерно на три недели — с начала мая до конца месяца. Если окаменение в мире Роулинг — это не просто паралич, а форма магического стазиса, то всё это время она буквально «не жила» и, вероятно, не старела.

И тут возникает почти идеальный баланс:

на третьем курсе маховик мог добавить около 24 дней,

на втором курсе окаменение могло «забрать» около 21 дня.

Итог, который выглядит слишком красивым

В сухом остатке Гермиона либо вышла почти в ноль, либо стала старше буквально на пару дней, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Вряд ли Джоан Роулинг сидела с калькулятором и высчитывала этот эффект — сама она позже признавалась, что с путешествиями во времени зашла слишком далеко.

Но совпадение получилось удивительно элегантным. Как будто сама вселенная «Гарри Поттера» аккуратно подправила счётчик — даже если автор этого вовсе не планировала.

