Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались

7 ноября 2025 06:02
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Это вовсе не выдумка и не фантазия писательницы.

Когда в зале впервые прозвучало «Гермиона Грейнджер», многие зрители фильма «Гарри Поттер» споткнулись на первом же слоге. Даже сам Рон долго не мог запомнить, где ударение.

И всё же это имя стало символом — ума, решимости и верности. Но откуда оно взялось, и почему именно его выбрала Джоан Роулинг?

Имя из древности

«Гермиона» — не выдумка и не фантазия писательницы. Так звали дочь спартанского царя Менелая и Елены Прекрасной — той самой, из-за которой началась Троянская война.

Имя встречается и у Шекспира в «Зимней сказке», где Гермиона — королева, несправедливо обвинённая, но не сломленная. Так что Роулинг выбрала имя с историей — сильное, редкое, с оттенком благородства и стойкости.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Дочь Гермеса

В основе имени — греческий бог Гермес, покровитель путешественников и ума. Его считают первым изобретателем, ловким посредником между мирами. И это звучит удивительно точно: ведь Гермиона Грейнджер — единственная, кто одинаково уверенно чувствует себя и среди магов, и среди магглов. Она тоже посредник, только между знанием и хаосом.

Ум, дисциплина и немного Спарты

В античных легендах Гермиона происходила из рода спартанских воинов, и в этом есть своя символика. Девочка из семьи магглов, попавшая в Хогвартс, тоже воюет — только не мечом, а интеллектом. Она защищает друзей, спорит с преподавателями и не боится тех, кто сильнее, пишет автор Дзен-канала «Гарцующий Джагернаут».

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная Комната»

Не случайная гениальность

Имя «Гермиона» делает героиню уникальной — редкое, звучное, трудное. Роулинг будто сразу предупреждает: перед нами не просто школьница, а человек, который думает быстрее всех и не собирается быть в тени. Впрочем, если вспомнить, кто её создал, — у Джоан Роулинг, как и у Гермеса, всё начинается с любви к слову.

Вам также будет интересно: «Они уже умерли, когда сели в поезд»: фанатская версия «Гарри Поттера», от которой пробирает до костей.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
