Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали

Геральт из Ривии — центральный персонаж вселенной «Ведьмак», созданной польским писателем Анджеем Сапковским. В сериале Netflix его образ воплотил британский актёр Генри Кавилл, а в четвёртом сезоне эстафету принял Лиам Хемсворт.

Геральт — ведьмак, то есть мутант, с детства обученный убивать чудовищ за деньги. Он прошёл через мучительные Испытания травами, которые наделили его сверхчеловеческой скоростью, рефлексами, обострёнными чувствами и замедленным метаболизмом.

Из-за этого он почти не стареет, а его кожа и волосы лишились пигмента — отсюда белые волосы, за которые его прозвали «Белым Волком». Но есть и те особенности образа, которые в сериале трактовались неверно.

Ривия

В книгах Сапковского и играх от CD Projekt Red объясняется, что Геральт сам выбрал себе «прописку». Никакой он не из Ривии, а родом из глухого угла Каэдвена, где всех будущих ведьмаков тренировали в крепости Каэр Морхен.

Но наставник Весемир учил: клиенты охотнее нанимают того, у кого есть узнаваемое имя и корни. Так Геральт и стал «из Ривии». Звучало солидно, да и королева Меве, правившая в тех краях, добавляла веса.

Геральт даже акцент специально нарабатывал, чтобы никто не раскусил обман. Ирония в том, что позже Меве действительно посвятила его в рыцари за подвиг в Битве за мост на Яруге. Так обман превратился в правду, и титул закрепился официально.

Возраст

Несмотря на то, что исполнители ролей Геральта в сериале, Генри Кавилл и Лиам Хемсворт, еще довольно молодые мужчины, сам герой очень стар. По легенде герою уже хорошо за девяносто. По человеческим меркам — глубокий старик. Только вот ведьмаки стареют иначе, и никто из простых смертных точно не знает, сколько они на самом деле могут протянуть, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».