Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали

Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали

11 марта 2026 09:54
Кадр из сериала «Ведьмак»

В его легенде есть пробелы.

Геральт из Ривии — центральный персонаж вселенной «Ведьмак», созданной польским писателем Анджеем Сапковским. В сериале Netflix его образ воплотил британский актёр Генри Кавилл, а в четвёртом сезоне эстафету принял Лиам Хемсворт.

Геральт — ведьмак, то есть мутант, с детства обученный убивать чудовищ за деньги. Он прошёл через мучительные Испытания травами, которые наделили его сверхчеловеческой скоростью, рефлексами, обострёнными чувствами и замедленным метаболизмом.

Из-за этого он почти не стареет, а его кожа и волосы лишились пигмента — отсюда белые волосы, за которые его прозвали «Белым Волком». Но есть и те особенности образа, которые в сериале трактовались неверно.

Ривия

В книгах Сапковского и играх от CD Projekt Red объясняется, что Геральт сам выбрал себе «прописку». Никакой он не из Ривии, а родом из глухого угла Каэдвена, где всех будущих ведьмаков тренировали в крепости Каэр Морхен.

Но наставник Весемир учил: клиенты охотнее нанимают того, у кого есть узнаваемое имя и корни. Так Геральт и стал «из Ривии». Звучало солидно, да и королева Меве, правившая в тех краях, добавляла веса.

Геральт даже акцент специально нарабатывал, чтобы никто не раскусил обман. Ирония в том, что позже Меве действительно посвятила его в рыцари за подвиг в Битве за мост на Яруге. Так обман превратился в правду, и титул закрепился официально.

Кадр из сериала «Ведьмак»

Возраст

Несмотря на то, что исполнители ролей Геральта в сериале, Генри Кавилл и Лиам Хемсворт, еще довольно молодые мужчины, сам герой очень стар. По легенде герою уже хорошо за девяносто. По человеческим меркам — глубокий старик. Только вот ведьмаки стареют иначе, и никто из простых смертных точно не знает, сколько они на самом деле могут протянуть, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Фото: Кадры из сериала «Ведьмак»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эта звезда «Секса в большом городе» до последнего отказывалась от роли: «Женская красота имеет срок годности» Эта звезда «Секса в большом городе» до последнего отказывалась от роли: «Женская красота имеет срок годности» Читать дальше 10 марта 2026
На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец» На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец» Читать дальше 12 марта 2026
От этих сериалов невозможно оторваться: рейтинги достойные, сезонов много — идеальны для марафона (№3 я обожаю) От этих сериалов невозможно оторваться: рейтинги достойные, сезонов много — идеальны для марафона (№3 я обожаю) Читать дальше 11 марта 2026
Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой» Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой» Читать дальше 10 марта 2026
С семьей Шелби рано прощаться: по «Острым козырькам» снимут новый сериал С семьей Шелби рано прощаться: по «Острым козырькам» снимут новый сериал Читать дальше 10 марта 2026
Ключ в финале появился не зря: будет ли второй сезон у «Молодого Шерлока» Ключ в финале появился не зря: будет ли второй сезон у «Молодого Шерлока» Читать дальше 10 марта 2026
А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла Читать дальше 9 марта 2026
Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO Читать дальше 9 марта 2026
Брагин бы справился: почему стоит посмотреть детективную дораму «Искусство Сары» — захочется докопаться до истины Брагин бы справился: почему стоит посмотреть детективную дораму «Искусство Сары» — захочется докопаться до истины Читать дальше 12 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше