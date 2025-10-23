Меню
Киноафиша Статьи Геральт Кавилла почти идеален, но минус в «Ведьмаке» все-таки был: именно его может исправить Лиам Хемсворт

23 октября 2025 08:00
Кадр из сериала «Ведьмак»

Возможно, мы рано списываем сериал со счетов.

Когда Netflix объявил, что Генри Кавилл уходит из «Ведьмака», фанаты отреагировали как на конец эпохи. Казалось, что потеря «идеального» Геральта — удар, от которого сериал не оправится. Но теперь, после первых кадров с Лиамом Хемсвортом, становится ясно: шанс на перерождение у «Ведьмака» есть. И у нового Геральта — тоже.

От Кавилла к Хемсворту: смена не просто актёра, а акцента

Кавилл, фанат игр и книг, подходил к роли как археолог — с благоговением перед первоисточником. Он буквально проживал Геральта, но при этом часто оставался заложником сценарных решений шоураннеров.

Его герой был сдержан, суров, даже слишком молчалив: ворчание и вздохи заменяли эмоции. В книгах же ведьмак — не безмолвный солдат, а философ, ироничный наблюдатель мира.

Хемсворт — другая энергия. Он не пытается копировать Кавилла, а приносит в образ подвижность, импульсивность и, возможно, чуть больше человечности. Его Геральт — не камень, а пламя под пеплом.

«Химия» — то, чего не хватало

Кадр из сериала «Ведьмак»

Главная проблема прошлых сезонов была не в магии и не в монстрах, а в том, что не работала любовь. Между Геральтом Кавилла и Йеннифэр в исполнении Ани Чалотра не возникало настоящего напряжения — ни страсти, ни доверия. Их сцены казались красивыми, но пустыми.

С Хемсвортом всё может измениться. У него иная пластика, более открытая мимика, в нём есть что-то уязвимое. Он способен показать любовь как слабость, а не как маску героя. Если химия с Чалотра действительно сработает, зрители впервые увидят ту самую «ведьмачью» эмоциональную глубину, о которой писал Сапковский.

Новый Геральт — новая химия с Цири

Особое внимание стоит ожидать и в линиях с Цири. Впереди — самые тяжёлые события их истории, и многое будет зависеть от того, сможет ли Хемсворт показать не сурового наставника, а отца, который боится за дочь. Его естественная мягкость может сделать их дуэт эмоциональнее и убедительнее.

Ирония вместо ледяного пафоса

Если Кавилл играл Геральта как мрачного рыцаря, то Хемсворт, судя по ранним отзывам и тизерам, ближе к циничному наёмнику с чувством юмора. И это правильное направление: ведьмак всегда был тем, кто шутит над смертью, потому что иначе жить невозможно.

Что в итоге

Новый Геральт не обязан быть «лучше» старого — он может быть просто другим. Менее бронзовым, менее идеализированным, но живым. Хемсворт привносит в роль лёгкость и человеческое тепло, которых не хватало под маской Кавилла.

Если четвёртый сезон выдержит баланс между зрелищем и чувствами, то «Ведьмак» наконец-то перестанет быть сериалом про мускулы и монстров — и снова станет историей про судьбу, выбор и людей.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
