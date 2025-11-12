Геральт из Школы Волка, а Бреген — Кота, но это не все: рассказываем, сколько всего школ существует в мире «Ведьмака»

Во вселенной «Ведьмака» существует несколько ведьмачьих школ, каждая из которых воспитывала своих учеников по особой философии и методам боя. Их общее количество — шесть, если учитывать и книжный канон, и расширенный лор из игр.

Поклонники сериала знакомы со школой Волка — там вырос Геральт, а после выхода спецэпизода про Крыс и со школой Кота. Оттуда был Бреген, наставник банды Крыс. Давайте расскажем подробнее про каждую из них.

Школа Волка

Самая известная ведьмачья школа, базирующаяся в крепости Каэр Морхен. Именно здесь обучались Геральт из Ривии, Весемир, Эскель и Ламберт.

Ведьмаки этой школы придерживаются балансированного подхода — совмещают фехтование, алхимию и магические знаки. Их кредо — защита людей от чудовищ, а не участие в политических интригах.

Школа Кота

Самая неординарная из всех. Здесь обучали не только мужчин, но и женщин, людей и даже эльфов. Ведьмаки-«коты» отличались ловкостью и скоростью, но часто теряли моральные ориентиры.

Они брались за любые заказы — не только на чудовищ, но и на людей, из-за чего другие ведьмаки считали их нарушителями кодекса.

Школа Грифона

Эта школа делала ставку на знания и магию. Её представители часто выступали как учёные или наставники, больше ценили интеллект, чем грубую силу.

Их девиз — «Честь и долг превыше выгоды». Ведьмаки-грифоны использовали знаки точнее и мощнее других школ.

Школа Медведя

Эта школа известна тяжёлыми доспехами и мощной физической подготовкой. Ведьмаки-медведи напоминали рыцарей: сильные, выносливые и немногословные.

Их крепость находилась в горах Амелл. Они предпочитали лобовые атаки и верили, что сила — лучший аргумент в бою.

Школа Змеи

Создана разработчиками игры «Ведьмак 2: Убийцы королей». Её представители, такие как Лето из Гулеты, были мастерами обмана и ядов. Они специализировались на охоте не на чудовищ, а на людей и других ведьмаков. Символ школы — две переплетённые змеи.

Школа Мантикоры

Добавлена в расширенные материалы к «Ведьмак 3: Дикая Охота». Эти ведьмаки ценили алхимию и меткость, предпочитая лёгкие доспехи и хитрость силе. Считалось, что они путешествовали по всему миру, собирая редкие ингредиенты и знания.

Итак, во вселенной «Ведьмака» существует шесть ведьмачьих школ: Волка, Кота, Грифона, Медведя, Змеи и Мантикоры. В книгах Сапковского упоминаются лишь первые две, остальные были добавлены разработчиками игр CD Projekt RED и расширили легендарный лор вселенной.

