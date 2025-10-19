Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы

Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы

19 октября 2025 11:21
Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы

Актер лишь пытался показать уязвимость персонажа. 

Сегодня Майклу Гэмбону могло бы исполниться 85 лет. Великий британский актёр, сыгравший десятки сложнейших ролей, для миллионов зрителей навсегда остался директором Хогвартса. И при этом – героем одного из самых громких фанатских споров в истории «Гарри Поттера». Всё из-за одной реплики, произнесённой не так, как ожидали читатели.

«Гарри, ты положил своё имя в Кубок огня?!»

Эта сцена из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» стала мемом задолго до того, как мемы вошли в обиход. В книге Дамблдор спрашивает это «спокойно», с лёгкой тревогой, но без крика.

В фильме же Гэмбон налетает на Гарри, хватает его и почти срывается: зрелище, мягко говоря, неожиданное.

Интернет тогда моментально взорвался. Поколения фанатов сравнивали Гэмбона с его предшественником Ричардом Харрисом – мягким, полным достоинства волшебником, у которого каждая пауза звучала мудрее любого заклинания.

Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы

Почему всё пошло не так

Гэмбона ругали годами, обвиняя в том, что он «не читал книги» и не понял характера героя. Но спустя время фанаты осознали: актёр работает не в вакууме.

Режиссёр фильма, Майк Ньюэлл, хотел сделать четвёртую часть темнее и эмоциональнее. Его установка была проста – меньше милоты, больше нервов.

И Гэмбон сыграл именно то, что требовалось: не идеального наставника, а растерянного человека, чья тревога за ученика вырывается наружу в виде паники.

Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы

Реабилитация Дамблдора

С годами отношение зрителей смягчилось. Кто-то до сих пор предпочитает хрупкую доброту Харриса, но многие признают: Гэмбон сделал Дамблдора настоящим. Его Дамблдор ошибается, злится, спорит с судьбой – и в этом есть правда.

Даже легендарная сцена с Кубком теперь воспринимается иначе: не как расхождение с каноном, а как момент, когда волшебник впервые теряет контроль.

Теперь фанаты слышат в его голосе не гнев, а страх – страх потерять мальчика, ради которого он рискнул всем.

Ранее мы писали: Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Гарри Поттер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Любимая картина навсегда»: Тимоти Шаламе выбрал два лучших фильма – «Дюны» в топе нет «Любимая картина навсегда»: Тимоти Шаламе выбрал два лучших фильма – «Дюны» в топе нет Читать дальше 20 октября 2025
До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху» До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху» Читать дальше 19 октября 2025
Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы Читать дальше 19 октября 2025
Таким главного героя не показал никто: у итальянского «Мастера и Маргариты» позорный рейтинг, но он лучше шедевров Бортко и Локшина минимум в одном Таким главного героя не показал никто: у итальянского «Мастера и Маргариты» позорный рейтинг, но он лучше шедевров Бортко и Локшина минимум в одном Читать дальше 19 октября 2025
Сценарий – отвратный, Ума Турман – не человек: Стивен Кинг возненавидел «Убить Билла» с первого же просмотра Сценарий – отвратный, Ума Турман – не человек: Стивен Кинг возненавидел «Убить Билла» с первого же просмотра Читать дальше 19 октября 2025
«Доза безумия»: Робин Уильямс не снимался в «Списке Шиндлера», но именно он помог Спилбергу не сойти с ума на съёмках «Доза безумия»: Робин Уильямс не снимался в «Списке Шиндлера», но именно он помог Спилбергу не сойти с ума на съёмках Читать дальше 18 октября 2025
«Меня тошнит прямо на обувь»: авторы «Титаника» слышали только такие отзывы, пока все не изменила одна голливудская звезда «Меня тошнит прямо на обувь»: авторы «Титаника» слышали только такие отзывы, пока все не изменила одна голливудская звезда Читать дальше 18 октября 2025
Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет Читать дальше 15 октября 2025
Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Читать дальше 15 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше