Где-то включат уже 27 декабря, а где-то ждут до 15 января 2026: так когда же в России на самом деле покажут «Аватар 3»?

Вокруг «Аватара: Пламя и пепел» сейчас такая же путаница, как в джунглях Пандоры во время боя. В расписаниях кинотеатров он то появляется, то исчезает. Кто-то уже покупает билеты на конец декабря, а кто-то слышит, что фильма в России не будет вовсе. Так покажут ли «Аватар 3» этой зимой или нас снова кормят обещаниями?

Почему даты в афишах разные

Мировая премьера «Аватара 3: Пламя и пепел» прошла 18 декабря. Из-за ухода Disney из России официального релиза нет, но ещё в ноябре некоторые сети выставили неофициальную дату — 25 декабря.

Она выглядела красиво и логично, но до экранов так и не добралась. Сейчас в отдельных региональных кинотеатрах можно увидеть 27 декабря, но таких сеансов буквально единицы.

Откуда взялось 15 января

Большинство крупных сетей ориентируется на договоренность с Ассоциацией владельцев кинотеатров. По ней показы фильмов Джеймса Кэмерона в России стартуют не раньше 15 января. Именно поэтому в федеральных расписаниях «Аватара 3» сейчас нет. Формально его как бы «не существует», даже если в отдельных городах кто-то рискнул поставить сеанс в конце декабря.

Почему в декабре еще крутят Голливуд

Парадокс в том, что зарубежные фильмы в прокате есть. «Зверополис 2» и «Пять ночей с Фредди 2» спокойно идут в российских кинотеатрах. Но с 1 января экраны на две недели почти полностью займут отечественные премьеры — «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2». В этот период «Аватару» просто не остается места.

Получается странная картина. Формально «Аватар 3» в России не выходит в декабре, но точечные показы 27 числа возможны. Массовый же старт ожидается 15 января. Так что если вам попадется сеанс в конце декабря — это редкая удача. А если нет, придется ждать, как и всем, когда Пандора официально вернется на большие экраны.

