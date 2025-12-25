Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Где-то включат уже 27 декабря, а где-то ждут до 15 января 2026: так когда же в России на самом деле покажут «Аватар 3»?

Где-то включат уже 27 декабря, а где-то ждут до 15 января 2026: так когда же в России на самом деле покажут «Аватар 3»?

25 декабря 2025 16:11
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Пандора приходит по-разному. 

Вокруг «Аватара: Пламя и пепел» сейчас такая же путаница, как в джунглях Пандоры во время боя. В расписаниях кинотеатров он то появляется, то исчезает. Кто-то уже покупает билеты на конец декабря, а кто-то слышит, что фильма в России не будет вовсе. Так покажут ли «Аватар 3» этой зимой или нас снова кормят обещаниями?

Почему даты в афишах разные

Мировая премьера «Аватара 3: Пламя и пепел» прошла 18 декабря. Из-за ухода Disney из России официального релиза нет, но ещё в ноябре некоторые сети выставили неофициальную дату — 25 декабря.

Она выглядела красиво и логично, но до экранов так и не добралась. Сейчас в отдельных региональных кинотеатрах можно увидеть 27 декабря, но таких сеансов буквально единицы.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Откуда взялось 15 января

Большинство крупных сетей ориентируется на договоренность с Ассоциацией владельцев кинотеатров. По ней показы фильмов Джеймса Кэмерона в России стартуют не раньше 15 января. Именно поэтому в федеральных расписаниях «Аватара 3» сейчас нет. Формально его как бы «не существует», даже если в отдельных городах кто-то рискнул поставить сеанс в конце декабря.

Почему в декабре еще крутят Голливуд

Парадокс в том, что зарубежные фильмы в прокате есть. «Зверополис 2» и «Пять ночей с Фредди 2» спокойно идут в российских кинотеатрах. Но с 1 января экраны на две недели почти полностью займут отечественные премьеры — «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2». В этот период «Аватару» просто не остается места.

Получается странная картина. Формально «Аватар 3» в России не выходит в декабре, но точечные показы 27 числа возможны. Массовый же старт ожидается 15 января. Так что если вам попадется сеанс в конце декабря — это редкая удача. А если нет, придется ждать, как и всем, когда Пандора официально вернется на большие экраны.

Также прочитайте: Нелегко придется не только Салли, но и Эйве: фанаты считают, что в трейлере «Аватара 3» не зря засветили огнемет

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый «Губка Боб» лучше, чем «Аватар 3»: в это невозможно поверить, но рейтинги не врут Новый «Губка Боб» лучше, чем «Аватар 3»: в это невозможно поверить, но рейтинги не врут Читать дальше 22 декабря 2025
«Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года «Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года Читать дальше 26 декабря 2025
«Пункт назначения: Новый аттракцион» — уже в январском прокате: как жуткий хоррор связан с культовой франшизой «Пункт назначения: Новый аттракцион» — уже в январском прокате: как жуткий хоррор связан с культовой франшизой Читать дальше 26 декабря 2025
Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность Читать дальше 23 декабря 2025
Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Читать дальше 22 декабря 2025
345 млн за уикенд — и это не рекорд: почему «Аватар 3» стартовал слабее прошлых частей и есть ли у него шанс на миллиард? 345 млн за уикенд — и это не рекорд: почему «Аватар 3» стартовал слабее прошлых частей и есть ли у него шанс на миллиард? Читать дальше 22 декабря 2025
От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче Читать дальше 26 декабря 2025
181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 Читать дальше 26 декабря 2025
Только эти 2 сериала 2025 года стали лучшими запусками за всю историю PREMIER: в 2026 ставку делают на «Нефть» с Антоном Васильевым Только эти 2 сериала 2025 года стали лучшими запусками за всю историю PREMIER: в 2026 ставку делают на «Нефть» с Антоном Васильевым Читать дальше 26 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше