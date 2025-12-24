Где снимали «Обнальщик» с Яценко: Москву отмели сразу, нужны были 2010-е, порты и причалы

Больше всего времени съемок команда провела на Дальнем Востоке.

Ярким сериалом года стал проект «Обнальщик». Эта криминальная драма показывает, как может измениться жизнь обычной семьи, когда она сталкивается с миром быстрых, но опасных денег.

Молодой программист Алёша в 2013 году мечтает о стажировке в Китае и о создании собственного криптопроекта. Но судьба вносит свои коррективы: семье приходится резко переехать в маленький городок на Дальнем Востоке.

Именно здесь, среди живописных, но суровых пейзажей, начинается их разрушение. Постепенно, шаг за шагом, благополучная семья погружается в мрачный мир теневого бизнеса по обналичиванию денег.

Где снимали «Обнальщик»

Создатели сериала «Обнальщик» сразу поняли, что его нельзя снимать только в столице. История требовала настоящей, не придуманной атмосферы провинциальной России, которая стала бы её полноправным героем.

По сюжету семья Алёши вынужденно переезжает в маленький город, и это место должно было передавать чувство изоляции и новой, незнакомой жизни. Выбор пал на Приморский край — Владивосток, Находку и уютные прибрежные посёлки.

Почти половина всех съёмочных смен прошла именно там. Чтобы вернуть зрителей в начало 2010-х, художники тщательно воссоздали дух времени через узнаваемые детали: пёстрые уличные вывески, рекламные баннеры и общую цветовую палитру.

Владивосток

Владивосток стал одним из главных городов в кадре. Его портовая архитектура, холмистые улицы и морские набережные идеально передали то самое ощущение отдалённости и сложного старта на новом месте, в котором оказалась семья героя.

Особенно создателей впечатлил местный Китайский квартал — живое, многослойное пространство с шумными рынками и яркими вывесками. Чтобы передать его подлинную атмосферу, художники уделили внимание каждой мелочи: все декоративные «восточные» товары, которые можно увидеть в кадре, были созданы вручную для полного погружения.

Находка

Находка стала прекрасным контрастом для шумного Владивостока. Её тихие улочки, рыбацкие посёлки и промышленные портовые районы помогли создать ощущение глубокой перемены в жизни героев.

Рыночные площади, причалы и набережные стали способом погрузить зрителя в атмосферу настоящего Дальнего Востока.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где на самом деле снимали сериал для НТВ «Большая вода».