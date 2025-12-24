Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Где снимали «Обнальщик» с Яценко: Москву отмели сразу, нужны были 2010-е, порты и причалы

Где снимали «Обнальщик» с Яценко: Москву отмели сразу, нужны были 2010-е, порты и причалы

24 декабря 2025 12:03
Кадр из сериала «Обнальщик»

Больше всего времени съемок команда провела на Дальнем Востоке.

Ярким сериалом года стал проект «Обнальщик». Эта криминальная драма показывает, как может измениться жизнь обычной семьи, когда она сталкивается с миром быстрых, но опасных денег.

Молодой программист Алёша в 2013 году мечтает о стажировке в Китае и о создании собственного криптопроекта. Но судьба вносит свои коррективы: семье приходится резко переехать в маленький городок на Дальнем Востоке.

Именно здесь, среди живописных, но суровых пейзажей, начинается их разрушение. Постепенно, шаг за шагом, благополучная семья погружается в мрачный мир теневого бизнеса по обналичиванию денег.

Где снимали «Обнальщик»

Создатели сериала «Обнальщик» сразу поняли, что его нельзя снимать только в столице. История требовала настоящей, не придуманной атмосферы провинциальной России, которая стала бы её полноправным героем.

По сюжету семья Алёши вынужденно переезжает в маленький город, и это место должно было передавать чувство изоляции и новой, незнакомой жизни. Выбор пал на Приморский край — Владивосток, Находку и уютные прибрежные посёлки.

Почти половина всех съёмочных смен прошла именно там. Чтобы вернуть зрителей в начало 2010-х, художники тщательно воссоздали дух времени через узнаваемые детали: пёстрые уличные вывески, рекламные баннеры и общую цветовую палитру.

Владивосток

Владивосток стал одним из главных городов в кадре. Его портовая архитектура, холмистые улицы и морские набережные идеально передали то самое ощущение отдалённости и сложного старта на новом месте, в котором оказалась семья героя.

Особенно создателей впечатлил местный Китайский квартал — живое, многослойное пространство с шумными рынками и яркими вывесками. Чтобы передать его подлинную атмосферу, художники уделили внимание каждой мелочи: все декоративные «восточные» товары, которые можно увидеть в кадре, были созданы вручную для полного погружения.

Кадр из сериала «Обнальщик»

Находка

Находка стала прекрасным контрастом для шумного Владивостока. Её тихие улочки, рыбацкие посёлки и промышленные портовые районы помогли создать ощущение глубокой перемены в жизни героев.

Рыночные площади, причалы и набережные стали способом погрузить зрителя в атмосферу настоящего Дальнего Востока.

Кадр из сериала «Обнальщик»

Ранее портал «Киноафиша» писал, где на самом деле снимали сериал для НТВ «Большая вода».

Фото: Кадры из сериала «Обнальщик»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В новом российском сериале Воробьева не признали даже преданные фанаты: «Две серии не могла понять, что это за актер вообще» В новом российском сериале Воробьева не признали даже преданные фанаты: «Две серии не могла понять, что это за актер вообще» Читать дальше 25 декабря 2025
Что смотреть про Шилова после «Ментовских войн»: вся хронология франшизы со спин-оффами Что смотреть про Шилова после «Ментовских войн»: вся хронология франшизы со спин-оффами Читать дальше 24 декабря 2025
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Читать дальше 23 декабря 2025
«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты «„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты Читать дальше 23 декабря 2025
Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским Читать дальше 23 декабря 2025
Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах» Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах» Читать дальше 23 декабря 2025
Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?» Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?» Читать дальше 23 декабря 2025
Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные Читать дальше 23 декабря 2025
5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова 5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова Читать дальше 23 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше