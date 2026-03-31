Меню
Русский English
Отмена
Где снимали новый хит ТВ-3 «Зов русалки» с Паламарчуком: города Бережнянска на карте не найти

31 марта 2026 15:00
Кадр из сериала «Зов русалки»

Мифология имела большое значение в проекте.

Накануне на телеканале ТВ-3 стартовал показ мистического детектива под названием «Зов русалки». Одну из ролей в проекте исполнил Дмитрий Паламарчук.

По сюжетной линии, следователь, специализирующийся на серийных преступлениях, приезжает в свой родной город Бережнянск, расположенный на Волге, чтобы разобраться в цепочке необъяснимых смертей. Как выяснилось, такого населенного пункта в действительности не существует.

Где снимали сериал

Все происходит в придуманном Бережнянске — и это не случайный выбор, а осознанное художественное решение. Авторы намеренно не стали привязывать сюжет к какому-либо реальному месту, чтобы создать обобщенный образ небольшого прибрежного городка со своим укладом и уникальным духом.

Как рассказала режиссер Галина Уразова, Бережнянск придумывали с особой тщательностью: продумывали даже его герб, где изображена берегиня, обсуждали нрав местных жителей, окружающие детали и то, чем этот город отличается от других.

Такой подход позволил сформировать на экране цельный и узнаваемый мир, не вызывая у зрителя желания сверять происходящее с географией.

Мифология

Создатели проекта обратились не к хрестоматийному образу сказочной русалки, а к берегине. Команда погружалась в различные трактовки мифических существ, изучала их происхождение и место в народных верованиях; один из таких мотивов органично вплетен в сюжетную канву сериала.

Благодаря этому мифология в «Зове русалки» формирует настроение, определяет поступки персонажей и влияет на ход расследования.

Фото: Кадры из сериала «Зов русалки»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше