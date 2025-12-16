Меню
Где смотреть главный российский фильм 2025 года «Август» в хорошем качестве: есть 5 площадок, которые можно включить уже сейчас

16 декабря 2025 17:09
Кадр из фильма «Август»

Для тех, кто не успел в кино, но хочет увидеть это своими глазами.

Военный триллер «Август» долго оставался фильмом, о котором говорили больше, чем его видели. Он собирал залы, обсуждения и споры, но для домашнего просмотра был недоступен. И вот момент настал: с 15 декабря картину наконец можно посмотреть в хорошем качестве — официально и без ожиданий.

Фильм, который ждали после проката

«Август» вышел в кинотеатрах и неожиданно стал главным российским фильмом года, собрав более 1,5 млрд рублей. Для военного кино это редкий результат. Причина — не в масштабных баталиях, а в напряжении, которое не отпускает ни на минуту. В основе сюжета — роман Владимира Богомолова «Момент истины», одна из самых жестких и честных книг о войне.

Кадр из фильма «Август»

О чем этот триллер на самом деле

Действие разворачивается летом 1944 года. Советские контрразведчики ищут в тылу врага диверсантов, и каждый шаг может быть ошибкой. Здесь нет героического пафоса — только подозрения, страх, тишина леса и ощущение, что враг всегда ближе, чем кажется. Именно этим «Август» цепляет сильнее привычных военных драм.

Актеры и режиссура

Фильм сняли Никита Высоцкий и Илья Лебедев. В главных ролях — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев. Каждый из них играет не «образ», а человека, которому приходится жить в постоянном напряжении. За счет этого история выглядит предельно живой и тревожной.

Где смотреть «Август» в хорошем качестве

С 15 декабря фильм официально вышел в цифре. Его можно посмотреть на Кинопоиске, Иви, КИОН, Okko и Wink. Такой одновременный релиз сразу на пяти платформах — знак доверия и уверенности в фильме.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го».

Екатерина Адамова
