Где Пеннивайз? При чем тут военные? Почему так скучно? Разбираемся, за что зрители напали на «Добро пожаловать в Дерри»

А вы тоже включили «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и через десять минут подумали: «А где Пеннивайз? Почему так долго?» Вот она — ловушка ожиданий.

Все ждут клоуна, а получают тревожное дыхание города, где зло ещё не проснулось, но уже шевелится под землёй. Так за что хвалят и ругают новую киноленту?

Где же Пеннивайз

Создатели выбрали не фейерверк ужасов, а джаз страха: знакомая мелодия из «Оно» звучит, но вдруг ломается, превращаясь в тревожный аккорд 60-х.

В первом же эпизоде — сцена с беременной женщиной, от которой не по себе, хотя крови почти нет. Холод, полумрак, крик, застрявший в горле. Страшно не от монстра, а от ожидания.

«Невероятная атмосфера в фильме. Очень приятно окунуться в то время. Снято настолько мастерски. Пока для меня этот фильм практически идеален. Единственное, что не поняла пока — линия с военными. Как они переплелись с историей клоуна? Смотрим с удовольствием!» — этот отзыв идеально передаёт суть. Именно так работает сериал: не бьёт, а подкрадывается.

Почему ругают

Многие зрители обвиняют спин-офф в «воде» и «затянутости». Но это же приквел. Он не обязан копировать «Оно» — здесь Пеннивайз ещё не цирковой монстр, а шёпот из канализации, пишут в Сети.

Сериал строит мифологию, а не пугает ради рейтингов. Да, CGI иногда выдает пластик, а линия с военными выбивается из ритма — будто из другого сериала. Но всё остальное собрано точно, со вкусом и вниманием к деталям, считает, например, автор Дзен-канала «ИгроРай 24/7».

Что в итоге

«Добро пожаловать в Дерри» — это не ужастик про клоуна, а история о страхе, который растёт вместе с детьми. Зло здесь не прыгает из-за угла, оно живёт в стенах, в памяти, в молчании взрослых. И именно это делает сериал сильнее, чем ожидали скептики.

Пусть ругают. Для тех, кто любит не крики, а атмосферу, «Добро пожаловать в Дерри» — лучший хоррор осени.

Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях сериала.