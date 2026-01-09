Где «Оно»? Где «Орудия»? Где «Заклятия»? Топ-10 лучших хорроров за последние 10 лет от Collider похож на ужасную шутку

В подборку вошли хорошие, достойные внимания картины. Но лучшие ли?

Хоррор в последние десять лет прошел путь от дешевой забавы для любителей кровищи до самого изобретательного жанра современного кино. Collider собрал десятку фильмов, которые определяли страх своего времени – от корейских зомби до французского безумия и телесных кошмаров Дэвида Кроненберга.

2016 – «Поезд в Пусан»

Главный зомби-фильм десятилетия, где вместо привычных американских улиц – корейская электричка, летящая прямо в апокалипсис. У Ен Сан Хо получился и экшен про мертвецов, и драма про детей и отцов.

Грим и постановка зараженных в «Поезде» до сих пор выглядят лучше, чем во многих блокбастерах.

2017 – «Прочь»

Джордан Пил дебютировал как режиссер и сразу переписал правила игры. Его хоррор про расизм и лицемерие стал культурным феноменом.

«Прочь» оказался страшным не из-за скримеров, а потому что слишком узнаваем. И с тех пор хоррор снова стал разговором о современности, а не просто способом напугать.

2018 – «Аннигиляция»

Алекс Гарленд снял космический кошмар о саморазрушении – фильм, где природа буквально переписывает ДНК человека. Пяти женщинам предстоит пройти через территорию, где все живое мутирует.

2019 – «Маяк»

Два актера, один остров и бесконечное безумие. Роберт Эггерс заставил Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо вариться в черно-белом аду, где одиночество сводит с ума, а чайки – вестники гибели.

«Маяк» стал редким хоррором, который одновременно артхаус и чистый ужас, снятый как кошмар с запахом соли и керосина.

2020 – «Человек-невидимка»

Ли Уоннелл превратил старую легенду в хоррор про газлайтинг. Элизабет Мосс играет женщину, которую преследует бывший – даже после смерти.

Фильм пугает не монстром, а сомнением: а вдруг тебе действительно все это кажется? Вышел за неделю до локдауна – символично, ведь весь мир вскоре оказался в одной большой клетке.

2021 – «Титан»

Французская режиссерка Джулия Дюкурно победила в Каннах и вывела боди-хоррор на новый уровень. Ее героиня беременеет от машины, а потом прячется под видом пропавшего мальчика.

Звучит как бред, но на деле «Титан» – не про металл и кровь, а про нежность, которую находят в уродстве.

2022 – «Преступления будущего»

Кроненберг вернулся в форму и снова режет плоть, как никто другой. Его герои выращивают новые органы ради перформансов, а хирургия превращается в искусство.

Вместо привычных шок-сцен – холодная, философская дискуссия о теле. Смотреть больно, но оторваться невозможно.

2023 – «Бескрайний бассейн»

Брэндон Кроненберг доказал, что кошмары для него – дело семейное. Александр Скарсгард и Миа Гот попадают на остров, где богатые платят за право убивать собственные клоны. Пугает не смерть, а безнаказанность – и ощущение, что мораль можно купить, как билет в бизнес-класс.

2024 – «Субстанция»

Деми Мур возвращается в кино и получает роль, которую обсуждает весь мир. История о женщине, колющей себе таинственную сыворотку молодости, превращается в адскую сатиру на культ тела.

2025 – «Грешники»

Райан Куглер перенес хоррор в Америку 30-х, где классическое «вампиры напали на бар» становится историей о расизме и искуплении. Майкл Б. Джордан играет двух мужчин, борющихся с чудовищами и собственной совестью.

Фильм уже называют главным хоррором года и будущим фаворитом «Оскара» – редкий случай, когда блокбастер и жанровое кино не идут параллельно друг другу.

Удивились, что в списке нет великолепных «Орудий», гипнотизирующей «Улыбки», хтонического «Черного телефона» или хотя бы легендарных «Оно» с «Заклятиями»? Что ж, вы не одиноки.

