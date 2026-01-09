Где «Оно»? Где «Орудия»? Где «Заклятия»? Топ-10 лучших хорроров за последние 10 лет от Collider похож на ужасную шутку

Хоррор в последние десять лет прошел путь от дешевой забавы для любителей кровищи до самого изобретательного жанра современного кино. Collider собрал десятку фильмов, которые определяли страх своего времени – от корейских зомби до французского безумия и телесных кошмаров Дэвида Кроненберга.
2016 – «Поезд в Пусан»
Главный зомби-фильм десятилетия, где вместо привычных американских улиц – корейская электричка, летящая прямо в апокалипсис. У Ен Сан Хо получился и экшен про мертвецов, и драма про детей и отцов.
Грим и постановка зараженных в «Поезде» до сих пор выглядят лучше, чем во многих блокбастерах.
2017 – «Прочь»
Джордан Пил дебютировал как режиссер и сразу переписал правила игры. Его хоррор про расизм и лицемерие стал культурным феноменом.
«Прочь» оказался страшным не из-за скримеров, а потому что слишком узнаваем. И с тех пор хоррор снова стал разговором о современности, а не просто способом напугать.
2018 – «Аннигиляция»
Алекс Гарленд снял космический кошмар о саморазрушении – фильм, где природа буквально переписывает ДНК человека. Пяти женщинам предстоит пройти через территорию, где все живое мутирует.
2019 – «Маяк»
Два актера, один остров и бесконечное безумие. Роберт Эггерс заставил Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо вариться в черно-белом аду, где одиночество сводит с ума, а чайки – вестники гибели.
«Маяк» стал редким хоррором, который одновременно артхаус и чистый ужас, снятый как кошмар с запахом соли и керосина.
2020 – «Человек-невидимка»
Ли Уоннелл превратил старую легенду в хоррор про газлайтинг. Элизабет Мосс играет женщину, которую преследует бывший – даже после смерти.
Фильм пугает не монстром, а сомнением: а вдруг тебе действительно все это кажется? Вышел за неделю до локдауна – символично, ведь весь мир вскоре оказался в одной большой клетке.
2021 – «Титан»
Французская режиссерка Джулия Дюкурно победила в Каннах и вывела боди-хоррор на новый уровень. Ее героиня беременеет от машины, а потом прячется под видом пропавшего мальчика.
Звучит как бред, но на деле «Титан» – не про металл и кровь, а про нежность, которую находят в уродстве.
2022 – «Преступления будущего»
Кроненберг вернулся в форму и снова режет плоть, как никто другой. Его герои выращивают новые органы ради перформансов, а хирургия превращается в искусство.
Вместо привычных шок-сцен – холодная, философская дискуссия о теле. Смотреть больно, но оторваться невозможно.
2023 – «Бескрайний бассейн»
Брэндон Кроненберг доказал, что кошмары для него – дело семейное. Александр Скарсгард и Миа Гот попадают на остров, где богатые платят за право убивать собственные клоны. Пугает не смерть, а безнаказанность – и ощущение, что мораль можно купить, как билет в бизнес-класс.
2024 – «Субстанция»
Деми Мур возвращается в кино и получает роль, которую обсуждает весь мир. История о женщине, колющей себе таинственную сыворотку молодости, превращается в адскую сатиру на культ тела.
2025 – «Грешники»
Райан Куглер перенес хоррор в Америку 30-х, где классическое «вампиры напали на бар» становится историей о расизме и искуплении. Майкл Б. Джордан играет двух мужчин, борющихся с чудовищами и собственной совестью.
Фильм уже называют главным хоррором года и будущим фаворитом «Оскара» – редкий случай, когда блокбастер и жанровое кино не идут параллельно друг другу.
Удивились, что в списке нет великолепных «Орудий», гипнотизирующей «Улыбки», хтонического «Черного телефона» или хотя бы легендарных «Оно» с «Заклятиями»? Что ж, вы не одиноки.
