Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Где находятся львы из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» и какие из них были бутафорскими

Где находятся львы из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» и какие из них были бутафорскими

16 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Скульптуры набережных соседствовали с декорациями, а в ключевых сценах Петербург превратился в настоящий лабиринт из каменных стражей.

Фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» давно стал классикой, и зрители до сих пор пересматривают его ради искромётных сцен и блестящей игры актёров. Но есть одна загадка, которую многие до сих пор обсуждают: где же находятся те самые львы, под которыми герои фильма искали сокровища?

По сюжету клад был зарыт «подо львом в Ленинграде», и именно эта фраза запустила безумную гонку по городу. В фильме можно увидеть, как герои хаотично роют землю возле десятков каменных изваяний — у театра, у вымышленных памятников и даже рядом с нарисованным львом Толстым. На самом деле большинство львов в кадре были бутафорскими — их специально создавали художники-декораторы, чтобы не портить настоящие памятники.

Однако в фильме всё же есть и подлинные скульптуры. Зрители легко узнают львов у Адмиралтейства, возле Елагина дворца и на Университетской набережной рядом со сфинксами. Именно здесь снимались сцены с настоящим львом по кличке Кинг, которого привезли для съёмок. Самый эффектный эпизод — прыжок животного с моста лейтенанта Шмидта, нынешнего Благовещенского.

Таким образом, «львиный след» фильма проходит по разным уголкам Ленинграда, и именно город на Неве стал настоящим «хозяином сокровищ».

Читайте также: Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит

Фото: Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил Читать дальше 25 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше