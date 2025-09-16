Где находятся львы из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» и какие из них были бутафорскими

Скульптуры набережных соседствовали с декорациями, а в ключевых сценах Петербург превратился в настоящий лабиринт из каменных стражей.

Фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» давно стал классикой, и зрители до сих пор пересматривают его ради искромётных сцен и блестящей игры актёров. Но есть одна загадка, которую многие до сих пор обсуждают: где же находятся те самые львы, под которыми герои фильма искали сокровища?

По сюжету клад был зарыт «подо львом в Ленинграде», и именно эта фраза запустила безумную гонку по городу. В фильме можно увидеть, как герои хаотично роют землю возле десятков каменных изваяний — у театра, у вымышленных памятников и даже рядом с нарисованным львом Толстым. На самом деле большинство львов в кадре были бутафорскими — их специально создавали художники-декораторы, чтобы не портить настоящие памятники.

Однако в фильме всё же есть и подлинные скульптуры. Зрители легко узнают львов у Адмиралтейства, возле Елагина дворца и на Университетской набережной рядом со сфинксами. Именно здесь снимались сцены с настоящим львом по кличке Кинг, которого привезли для съёмок. Самый эффектный эпизод — прыжок животного с моста лейтенанта Шмидта, нынешнего Благовещенского.

Таким образом, «львиный след» фильма проходит по разным уголкам Ленинграда, и именно город на Неве стал настоящим «хозяином сокровищ».

