3 сериала, от которых все пищали 10 лет назад: один из них №1 даже в 2026 году

3 февраля 2026 08:27
Кадры из сериалов «Мир Дикого Запада», «Черное зеркало», «Очень странные дела»

Ленты прошли проверку временем.

В самом начале 2026 года в соцсетях появился новый массовый тренд. Его назвали «2026-й — это новый 2016-й».

Пользователи начали массово выкладывать свои старые фотографии, сделанные ровно десять лет назад. Многие с теплотой вспоминают ту эпоху, которая сейчас кажется такой далёкой и простой.

Эта волна ностальгии не обошла и мир сериалов. Пользователи внезапно вспомнили, что в топах десятилетней давности были настоящие шедевры. Оказалось, что многие из этих «бриллиантов» прошлого нисколько не устарели и смотрятся на одном дыхании даже сегодня.

«Мир Дикого Запада»

В 2016 году зрители познакомились с первым сезоном драматического вестерна «Мир Дикого Запада». Этот научно-фантастический проект сразу же завоевал внимание.

Он переносит в будущее, где люди и андроиды вступают в борьбу за главенство. Тема искусственного интеллекта и тотальной роботизации тогда казалась скорее смелой фантазией, чем реальной перспективой.

В центре сюжета находится одноимённый парк развлечений. Его гости могут позволить себе абсолютно всё, не опасаясь последствий. Но эта беспечная игра заканчивается, когда обитатели парка — запрограммированные роботы — начинают необъяснимым образом вспоминать своё прошлое.

Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

«Черное зеркало»

Сериал-антология «Черное зеркало» перевернул представление о телевизионных шоу. Его короткие истории, написанные Чарли Брукером, исследуют, как технологии меняют человеческие отношения. Проект с первых же серий приковал к себе внимание и оброс преданными фанатами.

К 2016 году, когда на Netflix вышел третий сезон, сериал был на пике своей популярности. Создатели отошли от шокового эпатажа первых выпусков. Вместо этого они показали мир, который стал пугающе узнаваемым.

Они рассмотрели систему социального рейтинга, навязчивую жизнь под камерой и возможность загружать воспоминания в цифровое облако. Эти сюжеты не потеряли актуальности и сегодня.

Кадр из сериала «Черное зеркало»

«Очень странные дела»

Захватывающие события сериала «Очень странные дела» покорили зрителей ещё в 2016 году. И с тех пор не отпускали целых пять сезонов. Аудитория искренне переживала за героев, смеялась и плакала вместе с ними, наблюдая, как они взрослеют на протяжении почти десятилетия.

Действие этого сверхъестественного хоррора начинается в 80-х. История рассказывает о внезапном исчезновении мальчика Уилла в маленьком городке Хоукинс. Его друзья, родители и местный шериф безуспешно ищут следы. Поиски приводят их к столкновению с тёмными силами из параллельного мира — пугающей и враждебной «Изнанки».

Интерес к финалу истории был так велик, что в эти новогодние праздники серверы Netflix не выдержали наплыва зрителей. А споры и обсуждения конца сериала не утихают до сих пор.

Кадр из сериала «Очень странные дела»
Фото: Кадры из сериалов «Мир Дикого Запада», «Черное зеркало», «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
