Киноафиша Статьи Где мама Адриана в 6 сезоне «Леди Баг»: раскрываем судьбу Эмили Агрест

28 октября 2025 14:00
Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-кот»

Жива ли она вообще?

В шестом сезоне «Леди Баг» зрители вновь задаются старым вопросом: где мама Адриана и что с ней случилось? Эмили Агрест — фигура, вокруг которой крутится почти вся драма сериала.

Она жена Габриэля и мать Адриана, но давно исчезла из их жизни, оставив после себя холодную тайну и стеклянную капсулу в подземном хранилище.

Всё указывает на то, что Эмили находится в состоянии комы. Её тело сохраняется в капсуле, а Габриэль долгие годы пытается вернуть её к жизни с помощью Камней Чудес.

В конце пятого сезона он объединяет талисманы Леди Баг и Кота, жертвует собой — и, кажется, вместе с Эмили оказывается в ином мире.

Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-кот»

Шестой сезон только усиливает ощущение недосказанности. Эмили — уже не просто жена и мать, а символ утраты, которая изменила всех героев.

Где она теперь — вопрос открытый: кто-то уверен, что она живёт в новом измерении, другие ждут её возвращения. Но одно ясно точно — тайна Эмили Агрест всё ещё не раскрыта, и именно она держит на себе половину вселенной «Леди Баг».

Читайте также: «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
