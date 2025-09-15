Где логика? Нейросеть прошерстила всю франшизу «Чужой» — и раскопала сюжетные дыры, над которыми зрители ломают голову 40 лет

Конечно, когда фильмов так много, уже не сильно вникаешь в сюжетные несостыковки.

Нейросеть внимательно изучила все фильмы франшизы «Чужой» — от легендарного оригинала Ридли Скотта до свежих приквелов Ридли Скотта и Нила Бломкампа. Миллионы зрителей годами спорили о судьбе ксеноморфов, но только искусственный интеллект обратил внимание на пять деталей, которые рушат стройность этой вселенной.

Одни из них связаны с нелогичными действиями героев, другие — с прямыми сюжетными противоречиями. Результат получился неожиданным: «Чужой» всё ещё страшен, но уж точно не идеален.

1) «Волшебное яйцо» в «Чужом-3»

В финале «Чужих» команда благополучно улетает, но в начале триквела на борту внезапно обнаруживается яйцо с лицехватом. Кто его туда занёс — загадка. Без этого «реквизита из ниоткуда» вся завязка фильма не сработала бы.

2) Кто создал ксеноморфов?

«Прометей» намекает, что существа, похожие на чужих, существовали задолго до людей. «Завет» утверждает, что именно андроид Дэвид вывел знакомый вид. Получается два противоречивых канона, которые так и не сошлись.

3) Будущее выглядит как прошлое

По хронологии «Прометей» раньше «Чужого», но корабль там сияет белыми панелями и голограммами, в то время как «Ностромо» — тёмный ржавый танкер с зелёными экранами. Технологическая логика попросту ломается.

4) Странная стратегия Weyland-Yutani

Корпорация снова и снова жертвует экипажами и колониями ради образца ксеноморфа, но ни разу не демонстрирует внятных протоколов биобезопасности. Такое ощущение, что у «мегакорпа» нет ничего, кроме картонного злодейства.

5) Свежие нестыковки в «Ромуле»

Даже новая часть добавила поводов для вопросов. Огромную станцию никто не заметил до случайной находки, а в сценах в невесомости чужие «растворяются» из кадра, оставляя лишь брызги крови.

Франшиза «Чужой» остаётся культовой, но внимательный просмотр показывает: за идеальной оболочкой ужаса и философии скрывается масса дыр, которые уже сами стали частью её мифа.

