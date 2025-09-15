Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Где логика? Нейросеть прошерстила всю франшизу «Чужой» — и раскопала сюжетные дыры, над которыми зрители ломают голову 40 лет

Где логика? Нейросеть прошерстила всю франшизу «Чужой» — и раскопала сюжетные дыры, над которыми зрители ломают голову 40 лет

15 сентября 2025 18:37
Кадр из фильма «Чужой»

Конечно, когда фильмов так много, уже не сильно вникаешь в сюжетные несостыковки.

Нейросеть внимательно изучила все фильмы франшизы «Чужой» — от легендарного оригинала Ридли Скотта до свежих приквелов Ридли Скотта и Нила Бломкампа. Миллионы зрителей годами спорили о судьбе ксеноморфов, но только искусственный интеллект обратил внимание на пять деталей, которые рушат стройность этой вселенной.

Одни из них связаны с нелогичными действиями героев, другие — с прямыми сюжетными противоречиями. Результат получился неожиданным: «Чужой» всё ещё страшен, но уж точно не идеален.

1) «Волшебное яйцо» в «Чужом-3»

В финале «Чужих» команда благополучно улетает, но в начале триквела на борту внезапно обнаруживается яйцо с лицехватом. Кто его туда занёс — загадка. Без этого «реквизита из ниоткуда» вся завязка фильма не сработала бы.

2) Кто создал ксеноморфов?

«Прометей» намекает, что существа, похожие на чужих, существовали задолго до людей. «Завет» утверждает, что именно андроид Дэвид вывел знакомый вид. Получается два противоречивых канона, которые так и не сошлись.

3) Будущее выглядит как прошлое

По хронологии «Прометей» раньше «Чужого», но корабль там сияет белыми панелями и голограммами, в то время как «Ностромо» — тёмный ржавый танкер с зелёными экранами. Технологическая логика попросту ломается.

Кадр из фильма «Чужой»

4) Странная стратегия Weyland-Yutani

Корпорация снова и снова жертвует экипажами и колониями ради образца ксеноморфа, но ни разу не демонстрирует внятных протоколов биобезопасности. Такое ощущение, что у «мегакорпа» нет ничего, кроме картонного злодейства.

5) Свежие нестыковки в «Ромуле»

Даже новая часть добавила поводов для вопросов. Огромную станцию никто не заметил до случайной находки, а в сценах в невесомости чужие «растворяются» из кадра, оставляя лишь брызги крови.

Франшиза «Чужой» остаётся культовой, но внимательный просмотр показывает: за идеальной оболочкой ужаса и философии скрывается масса дыр, которые уже сами стали частью её мифа.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из фильма «Чужой»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке Читать дальше 27 сентября 2025
Как появилась Изнанка и при чем тут Одиннадцать: фанаты готовят свои версии к 5 сезону «Очень странных дел» — собрали самые интересные Как появилась Изнанка и при чем тут Одиннадцать: фанаты готовят свои версии к 5 сезону «Очень странных дел» — собрали самые интересные Читать дальше 25 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше