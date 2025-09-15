Меню
Где горошки!? Смешной киноляп в легендарной сцене «Джентльменов удачи», который многие заметили лишь спустя 54 года

15 сентября 2025 15:42
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Конечно, это промах режиссера, но ругать за него точно не стоит.

«Джентльмены удачи» — фильм, который советский зритель разобрал на цитаты и до сих пор смотрит с удовольствием. Но даже в этой классике нашлось место киноляпам, которые внимательные фанаты подмечают с улыбкой.

Платок с характером

Помните, как Косой изображает даму, чтобы выманить девушку на знакомство? На нём — меховое пальто и платок с крупными горошинами. Сцена выглядит комично, но стоит героям дойти до нужного здания — платок словно поменялся сам по себе.

Узор уже другой: вместо горошков появляются цветочные мотивы. То есть, по сюжету это один и тот же аксессуар, а в кадре мы получаем два разных.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Как такое бывает?

Такие несостыковки — вечная проблема киносъёмок. Сняли сцену вечером, пересняли утром, а реквизит перепутали. Зритель 70-х, возможно, не обратил внимания: дома телевизор, картинка не такая чёткая, да и смеялись все над игрой Леонова. Но сегодня, когда фильм пересматривают в HD-качестве, такие детали бросаются в глаза моментально.

Ляпы, которые не портят

Смешно, что именно такие мелочи придают фильму особый шарм. «Джентльмены удачи» — комедия, которая держится не на точности деталей, а на харизме актёров и репликах вроде «Будешь плохо себя вести — включу Чапаева». Поэтому даже два разных платка на голове Косого сегодня скорее добавляют поводов для улыбки, чем для придирок.

Вот он, парадокс настоящей классики: чем больше смотришь, тем больше находишь ошибок — и тем сильнее любишь фильм.

Ранее портал «Киноафиша» писал, за что сидел Василий Алибабаевич из «Джентльменов удачи».

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Екатерина Адамова
