На съемках 4 части «Часа пик» настоял сам Трамп – да и мы не против увидеть продолжение: такого международного размаха у франшизы еще не было

На съемках 4 части «Часа пик» настоял сам Трамп – да и мы не против увидеть продолжение: такого международного размаха у франшизы еще не было

12 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Час пик 3»

Работа над лентой начнется уже в этом году.

О грядущем фильме «Час пик 4» появились важные новости. Создатели картины определились с главными местами для съемок.

Слухи о продолжении культовой франшизы циркулировали с 2023 года. Но планы стали по-настоящему серьезными после необычного заявления. Оказалось, что президент США Дональд Трамп сам хотел бы увидеть новую часть.

Он известен своей любовью к комедийным боевикам конца прошлого века. Именно его желание возродить этот жанр и придало проекту реальные очертания. Теперь работа над четвертой частью набирает обороты.

Съемки фильма «Час пик 4»

Съемки долгожданного фильма «Час пик 4» охватят несколько континентов. Действие картины развернется в Саудовской Аравии, Китае и одной из африканских стран — там сюжет коснется острой проблемы браконьерства.

Работа над лентой начнется уже в этом году. Съемочный период запланирован на весну или лето. Бюджет проекта составляет 100 миллионов долларов.

Кадр из фильма «Час пик 3»

Актеры в фильме «Час пик 4»

Режиссером новой части вновь станет Бретт Рэтнер. Именно он снял все предыдущие фильмы франшизы.

С главными актерами пока все не окончательно. Звезды серии Джеки Чан и Крис Такер еще не поставили свои подписи под контрактами.

Но, по данным инсайдеров, оба артиста очень заинтересованы в проекте. Ожидается, что все юридические вопросы решат в самое ближайшее время. Это нужно, чтобы не сбить уже намеченный плотный график съемок.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Джеки Чан выбрал худший фильм из франшизы «Час пик».

Фото: Кадры из фильма «Час пик 3» (2007)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
