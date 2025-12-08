Гайдай не хотел брать Селезневу, пока та не сняла сарафан: неизвестная история «Операции «Ы» и других приключений Шурика»

Как один купальник определил судьбу роли в легендарной советской комедии и стал символом эпохи.

В советской классике «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) есть множество культовых деталей, но один красный купальник студентки Лиды стал настоящей легендой.

Как Селезнёва убедила Гайдая

На кинопробы Наталья Селезнёва пришла прямо с пляжа — в сарафане поверх купальника. Когда Леонид Гайдай усомнился, подходит ли актриса под образ Лиды, она молча сбросила сарафан. Режиссёр мгновенно утвердил её на роль.

Позже на съёмках Селезнёва вспоминала, что этот эпизод решил всё быстрее любого формального кастинга.

Почему купальник стал культовым

Красный раздельный купальник с чёрной отделкой, который зрители запомнили навсегда, был редкостью для середины 1960-х.

Подходящую модель искали долго: по одной версии, её нашли у спекулянтов, по другой — купила сама актриса. Но именно эта деталь сделала Лиду современной, живой, «не советской» в привычном смысле, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

Когда на съёмках спросили Гайдая, зачем ему так важен этот купальный костюм, он ответил:

«Брижит Бардо в купальнике выглядит талантливее, чем Фаина Раневская».

Как сцена изменила представление о моде

После выхода фильма девушки по всей стране пытались сшить купальник по образцу Лиды.

Он стал символом свободы — маленьким прорывом сквозь железный занавес. А сцена в новелле «Наваждение» стала одной из самых узнаваемых в советской комедии.

Что стало с легендарным костюмом

В 2017 году оригинальный купальник продали на аукционе за 300 000 рублей. Для коллекционеров он стал не просто реквизитом, а частью кинематографической истории.

