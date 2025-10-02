Меню
Киноафиша Статьи Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?

2 октября 2025 17:09
«Спортлото-82»

Комедия стала витриной скрытой рекламы и это принесло режиссёру 8000 рублей.

Советская комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82» воспринимается как лёгкая курортная история с любимыми актёрами и фирменным юмором режиссёра.

Но за кадром у этой ленты есть ещё одна интрига: фильм был настоящей рекламной акцией, которая принесла Гайдаю солидный гонорар — 8000 рублей.

В начале 80-х на эти деньги можно было спокойно купить автомобиль с гаражом, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

Лотерея как главный герой

Комедия целиком построена вокруг телевизионной лотереи «Спортлото». Она появилась ещё в 1970 году и финансировала строительство спортивных объектов, включая Олимпийскую деревню в Москве.

После премьеры фильма интерес к билетам вырос стремительно: очереди к киоскам становились длиннее, а выигрышные истории множились.

Фактически, «Спортлото-82» превратилось в масштабный агитационный ролик, но при этом оставалось полноценной комедией.

Напиток, который должен был заменить Pepsi

В фильме ненавязчиво появляется ещё один продукт — легендарный напиток «Байкал». Он выпускался в таких же бутылках, как западный конкурент, но стоил на десять копеек дешевле.

Герои на экране пьют «правильную» газировку, и зрителю внушается простая мысль: советское не хуже импортного. Для 1982 года это был очень чёткий сигнал.

«Спортлото-82»

Товары в кадре — смех в зале

Помимо «Байкала» и лотерейных билетов, в фильме мелькали и другие узнаваемые детали: напиток определенной выдержки, который хвалил герой Михаила Пуговкина, или магнитофон, с помощью которого девушка на вокзале рекламировала «Спортлото».

Всё это выглядело как часть сюжета, но на деле было классическим product placement (скрытой рекламой), только по-советски.

Комедия собрала в прокате более 55 миллионов зрителей и стала одной из самых популярных у Гайдая. А скрытая реклама сделала её ещё и выгодным проектом: государство получило рост продаж, а режиссёр — гонорар, равный автомобилю.

Также прочитайте: После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР

Фото: Кадр из фильма «Спортлото-82», Legion-Media
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
