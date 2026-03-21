Киноафиша Статьи Гайдай объяснил, почему заставлял артисток раздеваться в кадре: «Будет казаться талантливее»

Гайдай объяснил, почему заставлял артисток раздеваться в кадре: «Будет казаться талантливее»

21 марта 2026 11:21
Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)

По его мнению, такие сцены обязательны.

Леонид Гайдай знал толк не только в режиссуре, но и в женской красоте — в его комедиях блистали Светлана Светличная, Наталья Варлей и Наталья Селезнёва. Каждая из них проснулась знаменитой именно после гайдаевских картин, и это не совпадение.

Но если присмотреться к наследию мастера повнимательнее, бросается в глаза одна закономерность: героини там частенько появлялись в кадре в таком виде, который для строгих шестидесятых‑семидесятых граничил с дерзостью. Речь, конечно, не о постельных сценах — цензура такого бы не пропустила, но купальники, лёгкие халатики, откровенные наряды мелькали с завидной регулярностью.

По нынешним меркам — сущая ерунда, а тогда это выглядело почти вызовом. И ведь можно было спокойно снимать комедии без всяких откровенных эпизодов, но Гайдай упрямо шёл наперекор негласным правилам, и у него имелся на этот счёт железный аргумент.

Актрисы в фильмах Леонида Гайдая

Наталья Варлей, например, даже не задумалась: цирковая униформа давно приучила её не прятать тело, и то, если для других съёмки в купальнике становились испытанием, для неё оказалось просто рабочим моментом.

Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

С Натальей Селезнёвой Гайдай разыграл маленький спектакль. Уже решив взять её в «Операцию "Ы"», он вдруг сделал паузу и загрустил. Актриса, естественно, спросила, в чём дело, и режиссёр с сожалением выдал, что она идеально подходит, но ряд ли осмелится позировать в купальнике. Решительная Селезнёва молча скинула одежду прямо при нём, чтобы доказать свои намерения.

Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

А Светличная вписала своё имя в историю советского экрана первым в стране стриптизом — тем самым, из «Бриллиантовой руки».

Цитата режиссера

Однажды кто‑то из окружения всё же решился спросить Гайдая, зачем он практически в каждой своей картине заставляет актрис раздеваться. Режиссёр ответил без тени сомнения: он был искренне убеждён, что такие сцены только украшают фильм и добавляют ему зрительского интереса. А на возможные возражения у него был железный аргумент.

«Брижит Бардо, одетая в купальник, будет казаться талантливее, чем даже Фаина Раневская», — отрезал постановщик.

Фото: Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
