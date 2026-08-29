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Киноафиша Статьи Гая Ричи много не бывает: в сентябре 2026 года выйдут сразу 2 мощных сериальных новинки от культового режиссера

Гая Ричи много не бывает: в сентябре 2026 года выйдут сразу 2 мощных сериальных новинки от культового режиссера

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Джентльмены»

Фанаты с нетерпением ожидают премьер. 

Гай Ричи давно доказал, что его фирменный стиль работает не только в полнометражном кино. Резкий монтаж, криминальные истории, чёрный юмор и харизматичные персонажи сделали режиссёра узнаваемым по всему миру, а теперь поклонников ждёт сразу двойная порция его сериалов.

Уже в сентябре выйдут два новых проекта от Гая Ричи. Оба обещают криминальные разборки, неожиданные повороты и знакомую динамичную подачу, за которую любят его фильмы.

«Джентльмены», 2 сезон, 3 сентября

Гай Ричи непосредственно участвовал в создании сериала: он выступил автором идеи, шоураннером, одним из сценаристов и поставил несколько эпизодов.

Второй сезон стартует 3 сентября. Зрителям сразу станут доступны все восемь серий.

Эдди и Сьюзи по-прежнему работают в криминальной империи Бобби Гласса. Однако бизнес растёт, а вместе с ним меняются и методы его владельца. Некоторые решения Бобби начинают вызывать у героев всё больше сомнений, поэтому им предстоит решить, готовы ли они и дальше оставаться частью этой системы.

Кадр из сериала «Джентльмены»

«Гангстерленд», 2 сезон, 18 сентября

К созданию «Гангстерленда» Ричи тоже имеет непосредственное отношение: он выступил сопродюсером и снял несколько эпизодов, в том числе первую серию.

Второй сезон криминального боевика с Томом Харди начнёт выходить 18 сентября. Всего будет десять эпизодов: остальные девять будут выпускать по одному каждую неделю.

На этот раз события выйдут далеко за пределы Англии. Героям предстоит столкнуться с международными преступными группировками, поставками наркотиков и торговлей оружием.

Перед Гарри встанет сложный выбор: сохранить верность клану, которому он служит уже больше двух десятилетий, или вступить в противостояние с влиятельной Кэт Макаллистер.

Кадр из сериала «Гангстерленд»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Джентльмены», «Гангстерленд»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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