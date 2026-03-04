Гай Ричи вернулся к этой теме спустя 15 лет и сразу 100% на Rotten Tomatoes: сериал станет хитом Prime Video

Игра действительно продолжается — и, похоже, очень громко. Новый 8-серийный приквел «Молодой Шерлок» от Prime Video стартовал с впечатляющих 100% на Rotten Tomatoes. Да, пока это всего семь рецензий, но начало более чем обнадёживающее.

О чём сериал «Молодой Шерлок»?

В центре истории — юный Шерлок Холмс (его играет Хиро Файнс Тиффин), которого обвиняют в убийстве в Оксфорде. Чтобы спасти своё имя, он объединяется с однокурсником Джеймсом Мориарти (Донал Финн). Да-да, будущий заклятый враг здесь — друг. И именно это делает сюжет особенно интригующим.

Сериал основан не на текстах Артура Конана Дойла, а на книгах Эндрю Лейна о юном Холмсе — то есть это самостоятельное прочтение с уважением к канону, но с новыми акцентами.

Как он выглядит на фоне других версий?

Вот где становится особенно интересно.

«Шерлок» с Бенедикт Камбербэтч — 78% у критиков (отдельные сезоны — выше 90%).

«Мисс Шерлок» — тоже 100%.

«Шерлок и дочь» — 77%.

Фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» режиссёра Гая Ричи — 70% и 60% соответственно.

И вот теперь «Молодой Шерлок» — с идеальным стартом. Причём для Ричи это возвращение к франшизе спустя почти 15 лет. Он выступил исполнительным продюсером и снял несколько эпизодов.

Что говорят критики?

Общий тон — очень тёплый. Сериал называют свежим, энергичным и при этом уважительным к первоисточнику. Особенно хвалят динамику между Шерлоком и Мориарти и исследование происхождения гениальности героя.

Один из рецензентов назвал проект «шедевром, который дарит персонажу новую жизнь» — и это, пожалуй, главный комплимент.

Почему это важно?

Каждая новая адаптация Холмса — это риск. Персонаж пережил десятки экранных воплощений, от классических фильмов до современных интерпретаций. Зрители привыкли сравнивать. Придираться. Спорить.

Но сейчас всё складывается так, будто у Prime Video действительно получилось найти баланс между классикой и переосмыслением.

Все восемь серий выйдут 4 марта. И теперь главный вопрос — удержит ли сериал эту высоту, когда к оценке подключится широкая аудитория?

Если да — нас, возможно, ждёт новый эталонный Шерлок для поколения стриминга. И, честно говоря, за этим будет очень интересно наблюдать.