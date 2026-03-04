Гай Ричи вернулся к этой теме спустя 15 лет и сразу 100% на Rotten Tomatoes: сериал станет хитом Prime Video

Игра действительно продолжается — и, похоже, очень громко. Новый 8-серийный приквел «Молодой Шерлок» от Prime Video стартовал с впечатляющих 100% на Rotten Tomatoes. Да, пока это всего семь рецензий, но начало более чем обнадёживающее.
О чём сериал «Молодой Шерлок»?
В центре истории — юный Шерлок Холмс (его играет Хиро Файнс Тиффин), которого обвиняют в убийстве в Оксфорде. Чтобы спасти своё имя, он объединяется с однокурсником Джеймсом Мориарти (Донал Финн). Да-да, будущий заклятый враг здесь — друг. И именно это делает сюжет особенно интригующим.
Сериал основан не на текстах Артура Конана Дойла, а на книгах Эндрю Лейна о юном Холмсе — то есть это самостоятельное прочтение с уважением к канону, но с новыми акцентами.
Как он выглядит на фоне других версий?
Вот где становится особенно интересно.
- «Шерлок» с Бенедикт Камбербэтч — 78% у критиков (отдельные сезоны — выше 90%).
- «Мисс Шерлок» — тоже 100%.
- «Шерлок и дочь» — 77%.
- Фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» режиссёра Гая Ричи — 70% и 60% соответственно.
И вот теперь «Молодой Шерлок» — с идеальным стартом. Причём для Ричи это возвращение к франшизе спустя почти 15 лет. Он выступил исполнительным продюсером и снял несколько эпизодов.
Что говорят критики?
Общий тон — очень тёплый. Сериал называют свежим, энергичным и при этом уважительным к первоисточнику. Особенно хвалят динамику между Шерлоком и Мориарти и исследование происхождения гениальности героя.
Один из рецензентов назвал проект «шедевром, который дарит персонажу новую жизнь» — и это, пожалуй, главный комплимент.
Почему это важно?
Каждая новая адаптация Холмса — это риск. Персонаж пережил десятки экранных воплощений, от классических фильмов до современных интерпретаций. Зрители привыкли сравнивать. Придираться. Спорить.
Но сейчас всё складывается так, будто у Prime Video действительно получилось найти баланс между классикой и переосмыслением.
Все восемь серий выйдут 4 марта. И теперь главный вопрос — удержит ли сериал эту высоту, когда к оценке подключится широкая аудитория?
Если да — нас, возможно, ждёт новый эталонный Шерлок для поколения стриминга. И, честно говоря, за этим будет очень интересно наблюдать.