Гай Ричи снимет новых «Джентльменов»: обещает сохранить рецепт хита, но добавить туда Камбербэтча

Лента «Жена и пес» выйдет в прокат в следующем году.

Один из самых любимых в России режиссёров, Гай Ричи, готовится представить свою новую работу. Поклонников его фирменного стиля ждёт приятная новость — создатель обещает, что фильм «Жена и пес» будет выдержан в том же духе, что и популярные «Джентльмены».

Уже одно лишь название проекта звучит интригующе и намекает на смесь криминальной авантюры, острого юмора и неожиданных сюжетных поворотов.

Детали фильма «Жена и пес»

Гай Ричи вновь погрузит зрителей в знакомую атмосферу британских высших кругов. Его новая работа «Жена и пес» продолжит исследовать тот же мир аристократии и криминальных интриг, который был показан в «Джентльменах» и одноимённом сериале.

По слухам, в центре событий окажется учёный, который вступит в непримиримую борьбу с руководством могущественной корпорации, производящей опасные препараты. Что именно свяжет этого героя с загадочными «женой и псом» из названия — станет одной из главных интриг.

Но главной сенсацией стал актёрский состав. На роль учёного, согласно утечкам, приглашён сам Бенедикт Камбербэтч — слитые весной кадры с его участием уже взволновали поклонников.

Вместе с ним в проекте задействованы звёзды первой величины: Розамунд Пайк, легендарный Энтони Хопкинс, харизматичный Пэдди Консидайн и другие.

Премьера фильма «Жена и пес»

Точную дату, когда состоится мировая премьера нового фильма, создатели пока держат в секрете. Однако, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», ориентировочный старт проката уже намечен на апрель 2026 года.

При этом известно, что, как только картина выйдет в мировой прокат, её обязательно увидят и в России.

